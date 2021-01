Da sabato 9 gennaio ritorna su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunato people show di Maria De Filippi che tornerà a raccontare le storie delle persone comuni che si rivolgeranno alla redazione per cercare aiuto e risolvere dispute e beghe familiari. Una formula ormai rodata che, ogni anno, appassiona milioni di spettatori. E in queste ore, sulla pagina Instagram della trasmissione, è stata anticipata quella che sarà una delle storie raccontate in trasmissione. La protagonista sarà la signora Maria con la quale la De Filippi non ha nascosto le sue difficoltà nel capirne alcune affermazioni.

La storia di Maria nella prima puntata di C'è posta per te

Nel dettaglio, come spoilerato sulla pagina Instagram di C'è posta per te, la signora Maria riceverà l'invito a partecipare al programma da parte di un uomo che sosterrà di essere un suo ex fidanzato storico.

Peccato, però, che nel momento in cui Maria De Filippi aprirà la busta, come da prassi del programma, la signora Maria non apparirà molto convinta della persona che l'ha mandata a chiamare.

Maria De Filippi in difficoltà a C'è posta per te

A quel punto l'arzilla signora comincerà a parlare in dialetto, pronunciando una serie di frasi che metteranno in difficoltà la conduttrice. La De Filippi, infatti, pur ascoltando le parole di Maria alla fine del suo discorso ammetterà di non averci capito nulla.

E poi ancora quando la conduttrice chiederà a Maria se tra lei e quel signore c'è stato un bacio nel lontano 1964, la protagonista della storia non si farà problemi a dirle che non si ricorda, perché sono passati troppi anni.

Insomma, la storia della signora Maria a C'è posta per te si preannuncia già un cult ma non sarà l'unica che verrà raccontata nel corso della serata del 9 gennaio.

Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che la De Filippi potrà contare anche sulla presenza di due super-ospiti Vip che parteciperanno al people show di Canale 5.

Le anticipazioni di C'è posta per te del 9 gennaio: in studio Luca Argentero e Sabrina Ferilli

Il primo è l'attore Luca Argentero che ritorna in televisione dopo lo straordinario successo ottenuto quest'anno con la messa in onda di Doc - Nelle tue mani, la serie evento di Rai 1 che ha appassionato una media di oltre otto milioni di spettatori.

E poi ancora in studio a C'è posta per te ci sarà anche l'attrice Sabrina Ferilli che, questa volta, sarà accompagnata dalla sua amata mamma Ida.

Saranno loro, quindi, i primi due personaggi famosi che faranno delle sorprese speciali a dei fan durante la puntata d'esordio di questo sabato sera. Nelle prossime settimane arriverà anche l'attore turco Can Yaman, star indiscussa della serie televisiva DayDreamer - Le ali del sogno in onda ogni giovedì in prime time su Canale 5.