L'appuntamento con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda questo giovedì 14 gennaio 2021, come sempre nella fascia oraria della prima serata. Le anticipazioni sulla trama rivelano che ci saranno dei nuovi inaspettati risvolti legati alla coppia composta da Can e Sanem. I due, infatti, faranno i conti ancora una volta con la gelosia e in particolar modo il fotografo dovrà prendere atto della decisione di Sanem di abbandonare l'agenzia fotografica per intraprendere un nuovo percorso lavorativo con Yigit, l'editore che l'aveva investita e ha mostrato grande interesse nei suoi confronti.

Intanto Leyla manterrà le distanze con Emre.

DayDreamer, anticipazioni del 14 gennaio 2021: Can e Sanem gelosi

Nel dettaglio, Can sarà molto duro nei confronti di Sanem perché la ragazza ha intenzione di abbandonare il suo lavoro alla Fikra, per prendere in considerazione la proposta lavorativa che le è stata fatta da Yigit.

Al tempo stesso, però, anche Sanem sarà furiosa nei confronti del fotografo, perché anche lui sta valutando una nuova offerta di lavoro che gli è stata fatta dalla sua ex fidanzata Polen.

Insomma, i due protagonisti della serie turca in onda su Canale 5, dovranno fare i conti con la gelosia reciproca e non sarà per niente facile gestire questa situazione.

Sanem lascia l'agenzia di Can per quella di Yigit

Ma il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui Sanem arriverà a una scelta finale: le anticipazioni della puntata di DayDreamer del 14 gennaio 2021, rivelano che la ragazza deciderà di lasciare ufficialmente il suo lavoro alla Fikra per intraprendere questo nuovo percorso con Yigit.

Così Sanem, dopo aver rassegnato le sue dimissioni, svolgerà i suoi ultimi incarichi alla Fikra e al tempo stesso inizierà la nuova attività in ambito editoriale al fianco di Yigit. Tale situazione finirà per far ingelosire ancora di più Can, il quale noterà l'interesse sfacciato da parte dell'editore nei confronti della giovane.

Intanto, però, Can verrà convinto da sua mamma Huma e da Polen a partecipare alla realizzazione del libro scritto dalla sua ex fidanzata.

Leyla tiene alla larga Emre: anticipazioni DayDreamer 14 gennaio

In questo modo, Polen apparirà sempre più vicina al fotografo: spalleggiata da Huma, la donna si presenterà spesso in agenzia, perché vuole che Can si occupi degli scatti per il suo libro.

Inoltre gli spoiler delle puntate di DayDreamer in onda il 14 gennaio in tv, rivelano che Huma deciderà di organizzare una cena con i dipendenti della Fikra, durante la quale Polen metterà in risalto le sue abilità in cucina.

Durante questa cena, Emre chiederà a Leyla di restare amici ma lei si rifiuterà, perché non lo ritiene una persona sincera e leale. Per questo motivo, Leyla lo inviterà a limitarsi a un puro rapporto professionale e lavorativo, senza andare oltre.