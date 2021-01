Brutte notizie per tutti gli appassionati della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. Le anticipazioni di queste ore rivelano che il prossimo giovedì 21 gennaio era prevista una nuova puntata speciale in prime time, della durata di circa tre ore, ma così non sarà. In casa Mediaset, infatti, alla luce dei deludenti risultati d'ascolto registrati questa settimana in prime time, hanno scelto di rimettere mano al palinsesto della prima serata di Canale 5 e la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir lascerà spazio alla messa in onda di film.

DayDreamer, anticipazioni programmazione: dal 21 gennaio sospesa dal prime time

Nel dettaglio, dal prossimo 21 gennaio la messa in onda della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno risulta cancellata e sospesa dalla prima serata di Canale 5.

I nuovi episodi non saranno più trasmessi nello slot serale e adesso resta da capire che fine faranno nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, dato che ad oggi non c'è traccia nei nella programmazione della prossima settimana, per le avventure della coppia Can-Sanem che aveva appassionato milioni di spettatori durante l'estate.

Al posto di DayDreamer con Can Yaman saranno trasmessi film: si parte con Ficarra e Picone

Il 21 gennaio, come riporta la guida tv ufficiale Mediaset, al posto dei tre episodi serali con DayDreamer ci sarà spazio per la riproposizione del film L'ora legale con protagonisti Ficarra e Picone, che occuperà lo slot del prime time e sfiderà così la fiction Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci.

Una decisione che è stata dettata in primis dai risultati d'ascolto poco soddisfacenti che DayDreamer ha registrato nella prima serata di Canale 5 la scorsa settimana.

La media di spettatori, infatti, è stata di appena 1,9 milioni e lo share non ha superato il muro del 9%: un risultato davvero molto basso per il prime time di Canale 5 che ha scelto di correre ai ripari, cancellando la serie dal giovedì sera.

La 'parabola' di DayDreamer: dal boom di ascolti pomeridiano al flop in prime time

Va detto, però, che nel corso degli ultimi tempi DayDreamer non è stata trattata benissimo in casa Mediaset.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Numerosi sono stati i cambi palinsesto dell'ultimo momento che hanno finito per disaffezionare un po' il pubblico e gli spettatori che avevano seguito con grande interesse le vicende della coppia Can-Sanem.

E così da serie tv rivelazione della scorsa estate, con picchi di oltre il 23%, DayDreamer si è trasformata in una sorta di soap "tappabuchi" fino ad arrivare alla cancellazione definitiva dalla prima serata per ascolti ritenuti evidentemente insoddisfacenti per la rete ammiraglia.