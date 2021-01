L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato per tutto il 2021 in prima visione assoluta su Rai 1. Le anticipazioni in merito alle nuove trame della soap rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonisti i vari personaggi che ogni giorno animano le vicende del grande magazzino. Occhi puntati in primis sul ritorno in scena di Marta, interpretata da Gloria Radulescu, la quale rimetterà piede a Milano e dovrà fare i conti con la presenza della sua "rivale" Beatrice.

Marta sarà alle prese con la 'rivale' Beatrice: trame Il Paradiso delle signore del 2021

Un ritorno che non sarà per nulla facile quello di Marta nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore di questo 2021, dato che la donna nel momento in cui rientrerà in scena dovrà prendere atto di numerosi cambiamenti avvenuti nella vita di suo marito Vittorio.

Da quando Marta ha scelto di perseguire il suo "sogno americano" e ha lasciato la città di Milano, sono successe un po' di cose che hanno scombussolato la vita di Vittorio. In primis l'arrivo di sua cognata Beatrice, tornata ad avere un ruolo importante nella vita del giovane Conti.

La donna, dopo la morte del marito, ha scelto di chiedere aiuto di nuovo a Vittorio, essendo rimasta sola con i suoi due figli Pietro e Serena.

Il passato di Beatrice e Vittorio: hanno avuto un flirt

E Conti non si è tirato indietro: l'uomo, infatti, ha scelto di dare una mano alla cognata, complice anche il passato che li lega. Tra i due, infatti, c'è stato un flirt ai tempi in cui entrambi erano giovanissimi e prima che la donna decidesse di sposarsi con il fratello di Vittorio e di mettere su famiglia.

Ma Marta era a conoscenza di questa relazione tra suo marito e Beatrice? Probabilmente la risposta è no e quindi nel momento in cui ritornerà in città, dovrà affrontare un po' di situazioni che riguardano Vittorio e Beatrice, dato che il rapporto tra i due diventerà sempre più stretto e saranno sempre insieme anche sul lavoro, dove la donna si rivelerà una preziosa alleata per le nuove avventure professionali di Conti.

Il ritorno di Marta da febbraio: trame Il Paradiso delle signore 2021

Le trame de Il Paradiso delle signore del 2021 raccontano che ormai l'attesa per i fan sta per terminare. Il ritorno in punta di piedi della dolce Marta sarebbe previsto a partire delle puntate in onda dal mese di febbraio in poi su Rai 1.

Cosa succederà a questo punto tra lei e suo marito? Riusciranno a superare questo ennesimo scoglio e a riprendere così in mano le redini della loro storia d'amore? Vedremo come si evolverà la situazione e quale sarà la reazione di Marta nei confronti della sua "rivale" Beatrice.