Sarà un duro colpo per per i fan di DayDreamer, ma nelle ultime ore Canale 5 ha deciso di cancellare la messa in onda in prima serata. Gli ascolti realizzati negli appuntamenti del 7 e del 15 gennaio non sono stati quelli sperati. Dunque, la serie con Can Yaman e Demet Özdemir subirà un altro cambio di programmazione. Non si sa ancora dove verrà collocata, ma si può dire con certezza che giovedì 21 gennaio DayDreamer - Le ali del sogno non andrà in onda. La conferma è arrivata dalla guida tv di Mediaset Play. Il sito rivela che al posto della serie turca verrà trasmesso il film L'ora legale. La causa di questo ennesimo cambiamento di palinsesto è sicuramente dovuto al crollo degli ascolti, scesi sotto i due milioni di telespettatori.

Cancellata DayDreamer dal palinsesto: il 21 gennaio non andrà in onda

DayDreamer è stata cancellata da Mediaset. La notizia circola in rete da alcune ore e sembra sia stata la conseguenza del flop di giovedì 14 gennaio ad aver decretato la rimozione della serie dalla prima serata. L'esperimento del prime time non ha portato a casa il risultato sperato. La responsabilità potrebbe essere della stessa Mediaset che avrebbe sbagliato collocazione settimanale. La serie con Can Yaman, su cui la rete puntava molto, non ha potuto far nulla contro la corazzata Che Dio ci aiuti 6 che ha fatto registrare alla prima rete Rai oltre il 22% di share con quasi 6 milioni di telespettatori a seguire le vicende della famosa fiction. DayDreamer aveva realizzato al debutto il 12% di share e sembrava un buon risultato d'inizio, ma gli ascolti hanno toccato il fondo giovedì 14 gennaio quando la serie turca ha raggiunto poco più del 9%.

Attualmente non si sa quale collocazione verrà riservata alle vicende di Can e Sanem. La domenica pomeriggio, almeno per quanto riguarda il 17 gennaio, sarà occupata dalle confermate Beautiful, Una Vita e Domenica Live.

Can Yaman al centro delle polemiche: flop per DayDreamer e attacchi sui social

Mentre DayDreamer subisce l'ennesima cancellazione dal palinsesto, l'attore protagonista Can Yaman si trova al centro di una bufera mediatica che ha scatenato persino le sue ire.

Dopo il suo viaggio in Italia della scorsa settimana per girare gli spot De Cecco diretti da Ferzan Ozpetek, sono state pubblicate sulle riviste di gossip (sia cartacee che online) delle foto che lo ritraevano in atteggiamenti affettuosi con la conduttrice Diletta Leotta. Lo stesso attore, travolto già dalle polemiche per aver creato assembramenti di fan davanti all'hotel, ha cercato di mettere a tacere i pettegolezzi con dei messaggi sui social.

Quello che sembrava l'inizio di un anno fortunato per Can Yaman si sta rivelando molto complicato, sia per il flop di DayDreamer, sia per gli attacchi mediatici e i commenti incessanti sui social.