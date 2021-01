Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che vede protagonista l'amatissimo Can Yaman. Le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che il fotografo prenderà la drastica decisione di lasciare Istanbul e di sparire dalla vita della sua amata Sanem per un po' di tempo. Un durissimo colpo per la ragazza che, in seguito a questa situazione, si ritroverà nel difficile vortice della depressione.

DayDreamer, le nuove anticipazioni turche: Can abbandona Sanem e scappa via

Nel dettaglio, tutto partirà nel momento in cui Can affronterà Yigit perché l'editore sta cercando di diffamarlo agli occhi di Sanem, facendole credere che sia stato il fotografo a bruciare la bozza del suo libro.

A quel punto Divit perderà le staffe e si scaglierà duramente contro l'editore, stendendolo al pavimento con un pugno violento.

Sarà in quel momento che Sanem chiederà al suo amato di sparire dalla sua vita e di andarsene. Una richiesta che verrà presa in considerazione dal fotografo, il quale deciderà di andare via da Istanbul e di sparire per diverso tempo.

Un addio che avrà delle conseguenze pesanti, soprattutto sulla salute di Sanem che non reagirà per niente bene a questo abbandono e al fatto che Can abbia fatto perdere le sue tracce, sparendo nel nulla.

Sanem disperata per l'addio del suo fidanzato

Le anticipazioni turche di DayDreamer, però, rivelano che a distanza di un anno il fotografo rimetterà piede in città e nel momento in cui avrà la possibilità di rivedere Sanem, ci sarà un durissimo confronto.

La ragazza, infatti, non perderà occasione di dire al fotografo che ha sofferto molto per la sua partenza e di odiarlo per essere sparito in quel modo dalla sua vita.

Insomma Sanem apparirà molto categorica e severa nei confronti del suo ormai ex fidanzato e successivamente verranno fuori altri importanti risvolti sulla salute della ragazza. Gli spoiler di DayDreamer, infatti, rivelano che Can si accorgerà del fatto che Sanem prende diversi farmaci e un po' allarmato chiederà spiegazioni a suo fratello Emre.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Sanem vittima della depressione: anticipazioni turche DayDreamer

A quel punto il ragazzo confesserà tutta la verità a Can e gli farà presente che Sanem, in seguito alla sua improvvisa partenza, ha avuto un vero e proprio crollo nervoso e psicologico. Emre gli rivelerà che la ragazza è caduta nel drammatico vortice della depressione ed è stato necessario anche il ricovero in una clinica specializzata per permetterle di recuperare lo stato di salute.

Una confessione spiazzante per Can che, solo in quel momento, si renderà conto di tutta la sofferenza che ha causato alla sua amata in seguito alla decisione presa di lasciare Istanbul.