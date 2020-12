Nelle prossime puntate di DayDreamer sarà ancora guerra per Huma che, per cercare di separare Can e Sanem, proverà a trovare un'alleanza con Yigit. Quest'ultimo continuerà anche a essere il chiodo fisso di Can: il fotografo è fortemente convinto che sia innamorato di Sanem, mentre quest'ultima non sarà molto concorde.

Huma si allea con Yigit

La "guerra" tra Huma e Sanem si porterà dietro la prima vittima e non sarà la giovane Aydin, ma Polen. Infatti l'ex fidanzata di Can, dopo aver visto quest'ultimo chiedere la mano di Sanem, deciderà di abbandonare i piani della perfida mamma Divit e di tornare nella sua Londra.

Intanto Huma non accetterà che Sanem si "appropri" del suo figlio maggiore, decidendo di proseguire la sua lotta da sola.

Lo farà in solitudine, ma fino a un certo punto, infatti la donna avvicinerà a sé Yigit, il fratello di Polen. Lo inviterà a fare qualcosa per Sanem, soprattutto a proteggerla, ipotizzando che Can possa presto stancarsi di lei e ferirla. Lui si farà convincere, ovviamente per il bene della giovane Aydin.

Mevkibe e Nihat annunciano le nozze delle figlie a Mithat

Mevkibe e Nihat, invece, penseranno ai prossimi matrimoni delle figlie (la coppia, in realtà, non sa ancora che Leyla e Osman si sono lasciati). Proveranno a trovare una soluzione che gli consenta di affrontare questi eventi nel modo più agevole possibile e durante il loro confronto Mevkibe proporrà di annunciare la lieta notizia anche a Mithat, il fratello gemello di Nihat che vive in Italia.

Quest'ultimo non sarà molto concorde nell'avvisarlo, infatti avrà paura che il fratello possa pensare che lo chiamino solo perché hanno bisogno di un aiuto economico, ma alla fine Mevkibe lo telefonerà.

Gli Aydin, però, dovranno affrontare una situazione ancora più dura. Infatti Leyla, il giorno dopo la proposta di Can a Sanem, gli comunicherà che in realtà il fidanzamento con Osman è saltato.

La coppia rimarrà molto sorpresa, ma sosterrà la figlia in questo momento delicato.

Can rivuole Sanem alla Fikri Harika

Can e Sanem invece, mentre Leyla affronterà i suoi genitori, faranno colazione insieme. I due saranno più innamorati che mai, ma il fotografo riporterà a galla il suo solito cruccio: riavere la giovane Aydin nel team della Fikri Harika.

La ragazza gli dirà che non ha nessuna intenzione di abbandonare la casa editrice di Yigit e Can non la prenderà benissimo. Quest'ultimo sarà ancora convinto che l'editore sia innamorato di Sanem, ma per lei le cose non saranno così e gli conferma che se si fosse resa conto di una cosa del genere, si sarebbe già licenziata.

Can, però, non avrà tutti i torti, infatti Yigit le scriverà una lettera dove esternerà tutti i suoi sentimenti per la giovane Aydin. Non avrà intenzione di dargliela, ma il caso vorrà che quelle parole d'amore finiranno proprio tra le mani della ragazza.