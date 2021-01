Per i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 è giunto il momento di scoprire tutta la verità sulla finale di questa edizione. II padrone di casa Alfonso Signorini ha preso in mano le redini della situazione e ha comunicato ai suoi amati "Vipponi" il giorno in cui lasceranno definitivamente la casa più spiata d'Italia. Una notizia che non ha entusiasmato più di tanto i concorrenti presenti in casa, molti dei quali non hanno nascosto la loro amarezza e il malcontento per questo ennesimo prolungamento che li porterà a stare in casa oltre la data inizialmente prevista e fissata per l'8 febbraio 2021.

Grande Fratello Vip anticipazioni finale: la data viene annunciata da Signorini

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 rivelano che la finale si terrà il giorno lunedì 1° marzo in prime time su Canale 5.

La conferma è arrivata da parte dello stesso Alfonso Signorini che, il 25 gennaio in diretta televisiva su Canale 5, ha confermato la notizia ai suoi concorrenti.

La reazione di molti, però, non è stata delle più felici e ad esempio Stefania Orlando ha ammesso che assieme ai suoi compagni di avventura, sperava che la finale potesse essere qualche giorno prima. Del resto, lo stesso Signorini qualche giorno fa aveva assicurato ai suoi concorrenti che sarebbero rimasti in casa entro e non oltre il mese di febbraio.

A quanto pare, quindi, alla fine si è scelto per un nuovo ulteriori prolungamento (seppur di pochi giorni) che porterà i concorrenti a restare tra le mura della casa del GF Vip fino al 1° marzo 2021.

Dayane Mello è la prima finalista ufficiale del Grande Fratello Vip

Di sicuro fino a quella data ci sarà la bellissima Dayane Mello che, proprio nel corso della puntata serale, è stata proclamata come prima finalista ufficiale di questa quinta edizione. A "furor" di popolo, la modella brasiliana ha avuto la meglio al televoto che la vedeva scontrarsi con Stefania Orlando e Giulia Salemi.

Venerdì prossimo, invece, ci sarà la proclamazione del secondo finalista uomo di quest'anno. La sfida prevista è tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli: anche in questo caso a decidere le sorti dei due concorrenti sarà il pubblico da casa con il televoto.

Tommaso Zorzi potrebbe ritirarsi dal GF Vip

Intanto, al termine della puntata serale del GF Vip diel 25 gennaio, Tommaso Zorzi è tornato a parlare di un suo ipotetico ritiro dal programma di Canale 5.

Il giovane influencer, infatti, non ha presa bene la notizia del prolungamento fino al 1° marzo e ha ammesso che potrebbe lasciare il gioco nel corso della puntata di venerdì 8 febbraio, data in cui era stata inizialmente annunciata la finalissima di quest'anno.