Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 25 gennaio, alle 15:55, raccontano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Gabriella, la quale apparirà ancora fortemente scossa dal bacio che c'è stato tra lei e Salvatore. Intanto Clelia e Luciano comunicheranno a Federico la notizia della gravidanza, mentre Umberto sarà alle prese con l'accordo da portare a termine con Cosimo, dopo il decesso di suo padre Arturo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 25 gennaio

Nel dettaglio, la trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda lunedì 25 gennaio racconta che Gabriella non sarà per nulla indifferente al bacio che c'è stato tra lei e il suo ex fidanzato Salvatore.

La donna, infatti, continuerà a sentirsi in colpa per quello che c'è stato, soprattutto nei confronti del suo futuro marito Cosimo.

Proprio per questo motivo, infatti, proverà a stargli vicino dato che il giovane Bergamini sta affrontando un momento molto difficile della sua vita, legato alla dipartita del padre.

In seguito al decesso improvviso di Arturo, Cosimo dovrà prendere in mano anche le redini degli affari tenuti da suo padre. Tra questi vi è quello in corso con Umberto Guarnieri: Arturo, infatti, non ha fatto in tempo ad apporre la sua firma al documento ufficiale di tale accordo e, nonostante il grande lutto, adesso sarà Cosimo a dover prendere in mano le redini della situazione.

Agnese succube del marito Giuseppe

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di lunedì 25 gennaio, inoltre, rivelano che in atelier ci sarà una scena poco carina che avrà come protagonisti Agnese e suo marito Giuseppe.

Il tutto verrà visto in presa diretta da Beatrice, la quale si renderà conto che Agnese si trova in una situazione decisamente non facile e che potrebbe essere succube di suo marito, tornato a casa dopo un lungo periodo di assenza.

Intanto Irene si avvicinerà sempre di più a Rocco: gli darà un appuntamento serale al grande magazzino, ma il ragazzo si dimenticherà.

Rocco, infatti, verrà trascinato da Maria a un altro evento e finirà per dimenticarsi dell'appuntamento preso con Cipriani.

Federico scopre della gravidanza di Clelia: anticipazioni Il Paradiso delle signore 25 gennaio

Clelia e Luciano, intanto, continueranno a vivere il loro amore, ma ci sarà un momento in cui i due temeranno che qualcuno possa essersi accorto di loro e che li stia spiando.

Nel frattempo decideranno di mettere al corrente della notizia della gravidanza anche Federico, che reagirà con grande maturità alla notizia.