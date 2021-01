Il Paradiso delle Signore 5 è giunto al sessantesimo appuntamento che verrà trasmesso venerdì 8 gennaio alle ore 15:55, come di consueto su Rai 1. Le anticipazioni della soap confermano che l'ultimo appuntamento settimanale non sarà privo di colpi di scena. Salvatore, deluso dal comportamento della madre, per fare uscire allo scoperto Agnese, cercherà di posizionare la lettera ben visibile in casa affinché la sarta possa leggerla al suo rientro. La missiva verrà trovata prima da Gabriella che correrà da Salvo per un confronto. Beatrice invece sarà in cerca di un nuovo impiego ma il cognato le proporrà qualcosa di importante: lavorare come segretaria di Luciano.

Adelaide invece sarà turbata per la vicenda legata a Ravasi mentre Umberto inizierà un doppio gioco con Arturo.

Beatrice cerca un nuovo impiego

Nel corso della sessantesima puntata il povero Salvatore sarà molto deluso in quanto non riuscirà a capacitarsi del brutto gesto ricevuto da parte della madre. Agnese ha nascosto la lettera che il figlio aveva scritto per Gabriella e che quest'ultima non ha mai letto, o meglio, ricevuto. Il titolare della caffetteria deciderà quindi di posizionare la missiva in un punto tattico dell'appartamento affinché, una volta tornata Agnese dalla Sicilia, possa vedere il messaggio e, magari, rendersi conto del gesto compiuto nei confronti del suo caro figlio. Nel frattempo Beatrice Conti avrà intenzione di cercare un nuovo lavoro.

La donna, dopo aver dato le dimissioni al Circolo, cercherà un lavoro più sofisticato. Nonostante ciò non vorrà far scomodare il cognato ma Vittorio le proporrà un ottimo impiego: diventare la segretaria del ragioniere Luciano Cattaneo, al Paradiso.

Gabriella trova per caso la lettera di Salvo e corre da lui

Durante la puntata di venerdì 8 gennaio, la contessa non smetterà di preoccuparsi della faccenda di Ravasi.

Adelaide si sentirà messa alle strette in quanto dovrà rivelare il segreto che ha cercato sempre di offuscare su Achille. Umberto, invece, dopo l'affare immobiliare proposto da parte di Arturo (in cui era coinvolto anche Achille), inizierà a fare il doppio gioco con Bergamini. Intanto al Paradiso Serena e Carletto dovranno salutarsi ma, prima di farlo, i due bambini si scambieranno un piccolo regalo.

Le loro mamme, Beatrice e Clelia guarderanno con molta dolcezza e gioia il tenero gesto dei bimbi. Sempre nella puntata di venerdì 8 gennaio Gabriella Rossi troverà casualmente la famosa lettera che l'ex fidanzato aveva scritto per lei. La stilista non potrà far finta di nulla e deciderà di correre e confrontarsi con Salvatore.