Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto rivelano che il finale della soap opera sarà a dir poco ricco di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati soprattutto su Adolfo che, dopo aver scelto di convolare a nozze con Rosa, si renderà conto di non essere per nulla contento al fianco della donna. Il suo rifiuto nei confronti di Rosa, però, finirà per scatenare la reazione contrariata della donna, la quale perderà completamente il controllo della situazione.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Adolfo chiude il matrimonio con Rosa

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che Adolfo e Rosa convoleranno a nozze ma ben presto verrà fuori tutta l'infelicità dell'uomo.

Del resto lui accetterà di sposarsi per evitare che possa scoppiare una "guerra" nella famiglia della donna ma in realtà il suo grande amore resterà Marta, sorella di Rosa.

Con il passare del tempo, però, Adolfo si renderà conto di non essere felice e di non poter più mentire in primis a se stesso. Ecco allora che deciderà di mettere la parola fine a questo matrimonio e comunicherà così a Rosa la sua decisione di chiudere la loro relazione e voltare così pagina in maniera definitiva.

Rosa perde il controllo e diventa pericolosa

Un duro colpo soprattutto per la donna, la quale non la prenderà affatto bene. Nel momento in cui Adolfo le dirà addio, Rosa perderà completamente il controllo della situazione. Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto rivelano che la donna tornerà a mostrare segni di squilibrio e di follia e diventerà ancora più pericolosa.

La situazione, quindi, le sfuggirà completamente di mano e Rosa non si rassegnerà all'idea di dover dire addio a suo marito. Un atteggiamento che desterà non poche preoccupazioni, soprattutto tra i familiari della donna. Don Ignacio, infatti, non nasconderà la sua paura per lo stato di confusione in cui si troverà sua figlia e per questo motivo le consiglierà di farsi ricoverare in un manicomio.

Rosa minaccia Carolina: anticipazioni spagnole Il Segreto

L'uomo, infatti, sostiene che in una struttura adeguata Rosa possa guarire dalla sua follia ma la reazione della donna non sarà delle migliori. Sarà proprio dopo questo annuncio del padre che la situazione di Rosa peggiorerà ancora di più. La donna arriverà addirittura a compiere un gesto folle: prenderà un coltello e lo punterà contro sua sorella Carolina.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che sarà necessario l'intervento di Donna Begaona che riuscirà a far ragionare sua figlia ed eviterà che possa accadere una vera e propria tragedia ai danni della piccola Carolina.