Il ritorno di Uomini e donne su Canale 5 è previsto a partire dal giorno 7 gennaio 2021 e quelle che andranno in onda potrebbero essere delle puntate ricche di colpi di scena per alcuni dei protagonisti presenti in studio. Occhi puntati soprattutto sulla dama torinese Gemma Galgani che continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Stando alle indiscrezioni con il nuovo anno Gemma potrebbe anche prendere in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma (per la gioia della sua nemica Tina Cipollari).

Gemma Galgani, scoppia la passione con il cavaliere Maurizio di Uomini e donne

Nel dettaglio, gli ultimi appuntamenti con Uomini e donne sono stati decisamente importanti per Gemma, la quale ha ammesso di essersi concessa al cavaliere Maurizio. Dopo un serrato corteggiamento, ecco che tra i due protagonisti del trono over è esplosa la passione e sono finiti a letto insieme, così come hanno raccontato in studio al cospetto degli opinionisti e del pubblico.

"Maurizio mi è subito piaciuto per la sua armonia fisica. Poi sono rimasta affascinata dalla sua eleganza" ha ammesso la dama torinese che ha definito la sua nuova fiamma un "signore di altri tempi".

L'addio di Gemma a Uomini e donne? Potrebbe lasciare il programma della De Filippi

Insomma, a distanza di anni dalla fine della love story con Giorgio Manetti, sembrerebbe che questa volta Gemma sia riuscita a trovare un nuovo cavaliere in grado di farle battere il cuore.

E tutto questo potrebbe non passare inosservato, dato che da molto tempo Gemma è alla ricerca della persona della sua vita.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Gemma possa prendere in seria considerazione l'ipotesi di abbandonare definitivamente lo studio di Uomini e donne per viversi la sua storia d'amore con Maurizio lontana dai riflettori mediatici.

Tina non crede nella storia tra Gemma e Maurizio nata a U&D

Una scelta che, nel caso in cui venisse confermata, sicuramente renderebbe contenta Tina Cipollari la quale non ha mai nascosto il suo astio nei confronti della dama torinese. Eppure in trasmissione, l'opinionista di U&D non ha nascosto i suoi pronostici tutt'altro che rosei per questa nuova coppia.

Tina, infatti, sostiene che la love story tra Gemma e Maurizio non durerà tantissimo. "Due settimane e sarà finita" ha ammesso la Cipollari. Ma come andrà a finire per davvero? Galgani ritroverà ufficialmente la felicità con Maurizio e lascerà la trasmissione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con Uomini e donne in onda dal 7 gennaio.