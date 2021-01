Sta per tornare l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda prossimamente rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, legati soprattutto al personaggio di Marta. La donna, dopo essersi unita in matrimonio con Ramon, scoprirà di essere in dolce attesa, ma ci sono molti dubbi sul vero padre del bambino che porta in grembo, il quale potrebbe essere anche del suo grande amore Adolfo. Tali supposizioni faranno perdere la testa a Ramon che arriverà a picchiare brutalmente sua moglie.

Il Segreto, le anticipazioni spagnole: Marta scopre di essere incinta

Nel dettaglio, dopo che Marta annuncerà ai suoi familiari di essere in dolce attesa del suo primo figlio, Ramon ascolterà una conversazione segreta tra sua moglie e Adolfo.

Quest'ultimo, infatti, le chiederà se c'è la possibilità che questo bambino possa essere suo.

Marta non negherà tale ipotesi e così i sospetti che il bambino possa essere di Adolfo, manderanno in crisi suo marito Ramon. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto rivelano che Marta proverà in tutti i modi a far ragionare suo marito, provando a placare la sua ira, ma i tentativi si riveleranno del tutto inutili.

Marta vittima di un incidente che le costerà caso

Il solo pensiero che quel bambino che porta in grembo sua moglie possa essere stato concepito con il suo rivale in amore, lo manderà in tilt al punto che Ramon comincerà a essere molto aggressivo nei confronti di Marta. La donna subirà maltrattamenti da parte di suo marito e ben presto accadrà l'inaspettato.

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto rivelano che un giorno Ramon allarmerà tutti per le condizioni di salute di sua moglie, al punto da richiedere l'intervento immediato del medico. Marta racconterà di essere vittima di un incidente che, purtroppo, ha avuto delle pesanti conseguente sulla sua salute.

Ramon picchia Marta e le farà perdere il bambino: anticipazioni spagnole Il Segreto

In seguito agli accertamenti medici, infatti, Marta scoprirà di aver perso il bambino: un aborto spontaneo ha spezzato il sogno di diventare mamma per la prima volta. Un durissimo colpo per la donna che non nasconderà il suo grande dolore.

A quel punto entrerà in scena Donna Begona: la mamma di Marta chiederà a sua figlia di dirle tutta la verità su quanto è successo.

A quel punto la ragazza confesserà: suo marito Ramon l'ha picchiata al punto da provocarle questo aborto.

Insomma un finale a dir poco tragico per la povera Marta, già costretta a fare i conti con un uomo che non ama e per di più addolorata anche dalla perdita di quel bambino che poteva essere figlio di Adolfo.