Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto e le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati alla coppia composta da Marta e Ramon. Il matrimonio tra i due, infatti, non andrà nel modo in cui speravano e ben presto verrà fuori che l'uomo maltratta sua moglie. Una confessione che lascerà senza parole Donna Begona, la quale non si farà problemi ad ammazzare il marito di sua figlia.

Le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto: Marta perde il bambino

Nel dettaglio, gli spoiler de Il Segreto rivelano che dopo una accesa lite con suo marito Marta rimarrà gravemente ferita.

L'uomo si prodigherà a chiamare in maniera immediata il medico per far visitare la sua amata e il verdetto finale non sarà affatto dei migliori.

In seguito a questo incidente, in cui rimarrà seriamente ferita, Marta scoprirà di aver perso il bambino che portava in grembo. Un aborto spontaneo che scuoterà Marta e al tempo stesso anche sua mamma.

Donna Begona ammazza Ramon nelle puntate finali de Il Segreto

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, infatti, rivelano che Donna Begona interrogherà sua figlia perché vuole sapere tutta la verità su cosa sia successo e come sia possibile che abbia perso il bambino.

A quel punto Marta sarà costretta a confessare la verità: suo marito Ramon l'ha picchiata al punto da causarle questo aborto. E la reazione di Donna Begona sarà a dir poco spietata.

Senza pensarci su due volte e con una spietatezza inaudita, Donna Begona si recherà in cucina ed è lì che si consumerà la sua vendetta. Ramon verrà così ammazzato dalla mamma di Marta e per lui non ci sarà nulla da fare.

Antonita e Onesimo si baciano: le nuove anticipazioni spagnole de Il Segreto

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate spagnole de Il Segreto che andranno in onda prossimamente in prima visione su Canale 5, rivelano che in paese arriverà una compagnia di attori del cinema pronti per girare un nuovo film.

Antonita, che da sempre coltiva il sogno della recitazione, deciderà di farsi coraggio e di proporsi come attrice sperando che la compagnia possa "arruolarla". Nel momento in cui rivelerà la sua decisione ad Onesimo, quest'ultimo risponderà facendosi una grossa e grassa risata.

Alla fine, però, ci sarà un bacio del tutto inaspettato. Antonita e Onesimo, infatti, si lasceranno andare alla passione e si scambieranno un bacio super appassionato.

Intanto donna Francisca continuerà a portare avanti le sue idee ed essendo a capo della setta spietata degli Arcangeli, chiederà a Don Filiberto di piazzare degli esplosivi all'interno della fabbrica dei Solozabal.