Il Paradiso delle Signore, la soap italiana di Rai 1, prosegue con il suo appuntamento pomeridiano e per l'Epifania è prevista una puntata molto emozionante.

Secondo le anticipazioni, nell'episodio numero 53 che andrà in onda mercoledì 6 gennaio, Salvatore scoprirà la lettera che Agnese aveva nascosto. Nel frattempo Gabriella e Cosimo penseranno di invitare il ragazzo al loro matrimonio. Rocco scoprirà che a creare scompiglio in magazzino non è un fantasma, ma Irene che gli chiederà riservatezza.

Intanto Armando parlerà con Luciano di una squadra ciclistica del Paradiso da creare con Rocco e Pietro, mentre Salvatore chiederà a Rosalia spiegazioni della lettera ritrovata.

Infine, Clelia e Luciano vorrebbero vivere la loro storia d'amore alla luce del sole.

A Il Paradiso delle signore il 6 gennaio, Salvatore parla con Rosalia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 6 gennaio, raccontano che dopo Rocco anche Salvatore scoprirà in casa la lettera destinata a Gabriella. Il giovane inizierà inevitabilmente a farsi mille domande sul perché il biglietto non sia giunto nelle mani della sua ex fidanzata per cui lo aveva scritto tempo prima. Il primo pensiero andrà ad Agnese, ma per essere certo che sua madre abbia davvero nascosto la sua lettera, Salvatore chiederà spiegazioni a Rosalia. La signora Amato, infatti, per il momento si trova in Sicilia con suo marito Giuseppe e per un confronto diretto con lei, il ragazzo dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Nel frattempo, per Salvatore arriverà un altro ostacolo da superare: Gabriella e Cosimo, infatti, decideranno di invitarlo al loro matrimonio.

Armando pensa a una squadra ciclistica con Pietro e Rocco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 6 gennaio rivelano che, nella puntata in onda mercoledì, Rocco riuscirà a scoprire l'origine delle stranezze in magazzino.

Capirà che non si tratta di un fantasma come tutti avevano creduto, ma di Irene. La Venere, infatti, racconterà che a causa di un problema familiare (un litigio con suo padre) è costretta a dormire in magazzino. La giovane si aprirà con Rocco e i due coglieranno l'occasione per conoscersi più in profondità. Infine, il giovane magazziniere prometterà a Irene di non rivelare a nessuno il suo segreto.

Nel frattempo, Armando parlerà a Luciano del suo progetto di formare una squadra ciclistica del Paradiso con Rocco e Pietro come corridori e realizzare un suo sogno da sempre.

Per Clelia e il ragioniere, invece, sarà sempre più difficile tenere nascosto il loro amore ed entrambi vorrebbero avere la possibilità di vivere la loro relazione alla luce del sole.