Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio su Canale 5 alle 13:40, Thomas Forrester (Matthew Atkinson) non riuscirà a dimenticare Hope e il suo desiderio di formare una famiglia insieme a lei e il piccolo Douglas, l'uomo farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi e non si darà per vinto tanto facilmente. Nel contempo Brooke riuscirà a essere più serena nei confronti di Ridge, ma l'uomo sarà preso da altre situazioni e sarà sempre più vicino a Shauna Fulton.

Successivamente Steffy consiglierà a suo fratello Thomas, di non concedere a Hope la custodia di Douglas.

Spoiler Beautiful: Thomas cerca di conquistare Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 25 al 29 gennaio, Thomas non si arrenderà e continuerà in tutti i modi a cercare di conquistare Hope. Frattanto Liam Spencer avrà delle perplessità riguardo all'adozione di Douglas, così si confiderà con suo padre Bill. Quest'ultimo condividerà i dubbi del figlio e gli proporrà di tornare a lavorare insieme a lui alla Spencer. In seguito Steffy e Liam continueranno a confrontarsi riguardo alle vere intenzioni di Thomas, poi la donna cercherà di convincere il fratello a non concedere la custodia di Douglas a Hope. Forrester, però, avrà già in mente altri progetti da portare avanti.

Ridge si confida con Shauna

Brooke sarà molto più tranquilla nei confronti di Ridge e vorrà concedergli una tregua, ma l'uomo non ci farà molto caso e sarà impegnato in altre questioni assai importanti. Forrester, infatti, scoprirà che le lavatrici industriali vengono ripulite con acido fluoridrico, una sostanza notevolmente pericolosa, Ridge sarà molto angosciato, così andrà a confidarsi con Shauna Fulton.

Nel frattempo Hope dovrà recarsi a un appuntamento con Thomas, per firmare i documenti della custodia congiunta del piccolo Douglas. Intanto, Donna cercherà di tranquillizzare sua sorella Brooke riguardo a Hope e le consiglierà di fidarsi del giudizio della figlia, poiché è sicura che la giovane è consapevole delle sue azioni.

Thomas parla con Hope

Thomas incontrerà la sua amata Hope presso la Forrester Creations e deciderà ancora una volta di provare a convincere la donna a creare una nuova famiglia insieme a lui e Douglas.

Forrester sarà estremamente convinto del fatto che Hope, possa essere davvero felice soltanto al suo fianco e comincerà a pensare che anche la donna abbia la stessa convinzione. Cosa deciderà di fare Logan, accetterà di formare una famiglia insieme a Thomas Forrester?