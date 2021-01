Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio, Hope (Annika Noelle) sarà desiderosa di ottenere la custodia di Douglas, mentre Thomas (Matthew Atkinson) avrà in mente una proposta assai insolita per la giovane Logan. L'uomo avrà in mente di chiedere a Hope di trascorrere una serata d'amore insieme a lui e se accetterà, allora lui gli concederà la custodia esclusiva del piccolo. Successivamente, Liam trascorrerà la festa di Halloween insieme a Steffy Forrester, poi l'uomo farà strani pensieri su di lei e glieli confiderà subito.

Anticipazioni Beautiful: Thomas fa una particolare proposta a Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 18 al 22 gennaio, Liam e Steffy trascorreranno la festa di Halloween insieme con le loro figlie, i due avranno una bella sintonia e ricorderanno il passato con piacere. Nel frattempo, Hope sarà sempre più angosciata e non vorrà perdere il piccolo Douglas, così sarà decisa ad attuare un particolare piano. La Logan, però, verrà stupita dalle intenzioni di Thomas: il Forrester chiederà alla donna di trascorrere una notte d'amore con lui e, in cambio, gli concederà per sempre la custodia di Douglas. Hope rimarrà assai meravigliata dalla proposta di Thomas e non saprà come reagire. Cosa deciderà di fare la donna, accetterà di trascorrere una notte di passione con il Forrester?

Shauna seduce Ridge

Shauna continuerà a sedurre Ridge e lo provocherà in tutti i modi, mentre Liam farà una strana confessione a Steffy: l'uomo gli confesserà che qualora lei dovesse fidanzarsi, lui sarebbe molto geloso. La donna rimarrà notevolmente colpita dalla rivelazione dello Spencer. In seguito, Hope si confiderà con sua madre Brooke riguardo alla proposta ricevuta da Thomas e gli racconterà che l'uomo sarebbe disposto a concedergli in cambio la custodia definitiva di Douglas, a condizione che lei abbia un rapporto intimo con lui.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Durante la conversazione con la madre, Hope sembrerà intenzionata ad accettare la particolare proposta del Forrester.

Bill propone a Liam di tornare a lavorare alla Spencer

Bill proporrà a Liam di tornare a lavorare con lui presso la Spencer eil ragazzo sembrerà as sai interessato, tanto che comincerà a pensarci seriamente. Infine, Thomas parlerà con sua sorella Steffy riguardo la situazione venutasi a creare con Hope, e la donna consiglierà al fratello di non concedere la custodia di Douglas alla Logan, almeno fino a quando non avrà ricevuto qualcosa in cambio da lei.

Secondo la donna, soltanto in quel caso potrà decidere se affidargli il piccolo Douglas.