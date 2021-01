Mercoledì 27 gennaio andrà in onda su Canale 5 la terza puntata di Made in Italy, la Serie TV di Canale 5 con protagonisti Raoul Bova, Fiammetta Cicogna e Margherita Buy. Gli spoiler raccontano che Irene Mastrangelo avrà un notevole successo con Giorgio Armani, il prestigioso stilista di moda. Irene, invece, dovrà fare i conti con i problemi del figlio Simone.

Made in Italy, puntata 27 gennaio: Armani colpito da Irene

Le anticipazioni di Made in Italy, riguardanti la terza puntata in programma mercoledì 27 gennaio in televisione annunciano importanti novità. Nel dettaglio, Irene passerà l'esame da giornalista, tanto che Rita le affiderà subito un incarico molto difficile.

Mastrangelo, infatti, dovrà accompagnare la capo-redattrice a casa di Giorgio Armani per un'intervista.

Lo stilista (interpretato da Raoul Bova) sarà impegnato nella realizzazione di una collezione a suo nome. In questo frangente, l'uomo rimarrà favorevolmente colpito dalla giovane apprendista, come era già successo con Albini. In quella circostanza, quest'ultimo aveva donato a Irene una cintura e un paio di stivali. Questa volta, Armani la convincerà a posare per una copertina.

Successivamente, Monica e Filippo inviteranno Irene a festeggiare il prestigioso ingaggio. In tale circostanza, la giovane farà la conoscenza di Davide Frangi, con il quale ci sarà subito una particolare sintonia. Inoltre, la Mastrangelo dimenticherà i bozzetti di Armani nel locale, rischiando di mettersi in guai seri.

Fortunatamente, la situazione sarà risolta da Davide grazie al loro ritrovamento da parte dello staff del locale.

Il figlio di Rita ha problemi con la polizia

Nella terza puntata della serie tv, Rita si congratulerà per il successo sempre più strepitoso di Irene, mentre Filippo rimarrà coinvolto in un attacco in compagnia del suo fidanzato Flavio.

Intanto la capo-redattrice verrà invitata a Roma per fare un'intervista a Valentino.

Purtroppo la donna dovrà rinunciare per problemi sorti con il figlio. Infatti, dovrà cercare una via di uscita per aiutare Simone con la polizia. Per questo motivo chiederà a Irene e Monica di sostituirla. A tal proposito, le due giovani partiranno per la città eterna, dove il prestigioso stilista si rifiuterà di incontrarle. Valentino pretenderà di parlare solo con Rita, rendendo quindi inutile il loro viaggio.

Monica viene sfrattata

Una volta tornate a Milano, Irene e Monica troveranno una brutta sorpresa ad attenderle. Quest'ultima, infatti, scoprirà di essere stata sfrattata dal suo appartamento in quanto una sua amica non aveva mai pagato l'affitto. Per questo motivo, Mastrangelo e l'amica andranno a vivere insieme. Un'accoppiata che si rivelerà vincente, visto che appariranno sempre più affiatate.