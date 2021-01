Can Yaman è stato in Italia a inizio gennaio per girare uno spot per un noto marchio di pasta, ma non si è trattato del primo viaggio nel nostro paese. Sul magazine ufficiale di DayDreamer - Le ali del sogno sono state raccolte le testimonianze di alcune fan, che hanno avuto la possibilità di incontrare il loro beniamino, sia nella capitale, sia a Milano e qualcuna addirittura in Turchia. Tutte le sostenitrici dell'attore hanno rivelato che Can si è dimostrato disponibile, concedendosi a farsi fotografare e a scambiare qualche battuta.

Can Yaman incontra le fan: in Italia e a Istanbul

Can Yaman si è recato diverse volte nel nostro paese e, alcune sue fan, hanno avuto la fortuna di incontrarlo a Milano nel mese di ottobre.

Una signora di 51 anni ha raccontato le emozioni provate vedendo l'attore turco. Carmen ha rivelato: ''Vederlo dal vivo è imparagonabile a qualunque immagine sia mai passata sullo schermo". Fra i ricordi della commerciante è ancora vivo il profumo dell'attore: ''Ti rimane in testa''. La signora Nunzia, invece, è andata in Turchia qualche mese fa per festeggiare i 18 anni di sua figlia e ha fornito dettagli sull'incontro con Yaman: ''Faceva battute, rideva, era come conversare con un ragazzo qualunque''.

Una fan incontra Can Yaman per la seconda volta e l'attore la riconosce

Nunzia dopo il primo incontro con Can nella sua patria, ha rivisto l'attore in Italia, quando Yaman si è recato a Milano. In questa seconda occasione, la signora è andata fuori dall'albergo dove soggiornava l'attore.

Inaspettatamente, il protagonista di Mr.Wrong l'ha riconosciuta e ha scherzato con lei quando l'ha vista: ''Ma tu vuoi un'altra foto? Non ne hai già centomila?''. Dopo questo scambio di battute, Nunzia ha detto che aveva atteso la sua uscita anche fuori dai cancelli di Cologno Monzese e Can le ha risposto: ''Lo so, ti ho vista nel servizio che è andato in onda''.

Can Yaman ringrazia le fan che gli riportano la giacca che aveva dimenticato

Daniela, fan sessantacinquenne del protagonista di DayDreamer, ha rivelato che nell'ottobre 2019 ha incontrato Can Yaman a Roma e ha avuto la possibilità di lasciare a suo papà un dono per lui: ''Se lo vedi arrivare da lontano, ti rendi conto che ha un fascino magnetico''. Oltre all'incontro a Fiumicino, l'ex insegnante di arte ha avuto la fortuna di rivedere l'attore a Milano.

L'ex professoressa ha rivelato un particolare riguardo l'incontro con Can, affermando di avere trovato il portaabiti di Yaman all'aeroporto e di averlo restituito al proprietario, riportandoglielo all'hotel dove alloggiava: ''Dalla hall ha visto la scena ed è venuto a ringraziarci''.