Can Yaman e Diletta Leotta sono stati paparazzati nuovamente a Roma a cena in un hotel. Tre settimane dopo essere stati visti insieme la prima volta, nei giorni scorsi, la coppia si è ritrovata in Italia, per trascorrere del tempo insieme. L'attore turco e la presentatrice sembrerebbero fare sul serio, al punto che, gli amici avrebbero fatto trapelare l'indiscrezione di una prossima ed imminente convivenza. Dal 23 gennaio, il protagonista di Mr. Wrong e la conduttrice radiofonica hanno iniziato a seguirsi su Instagram, dove sarebbe nata la loro conoscenza.

Can Yaman paparazzato di nuovo con Diletta Leotta

Diletta Leotta, secondo quanto pubblicato su un noto settimanale Gossip, nel giorno dell'arrivo in Italia di Can Yaman, si sarebbe localizzata sul suo profilo social a Milano. In base alla ricostruzione degli eventi fatta sul magazine, sembrerebbe invece che la show girl, mentre l'attore turco atterrava a Fiumicino, si trovasse già a Roma, vicino a Trinità dei Monti. Leotta non ha alloggiato nell'hotel cinque stelle del primo incontro con Can, ma in un altro, a pochi metri di distanza. Durante l'attesa del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, Diletta ha passeggiato a Villa Borghese e ha fatto yoga. Alla mezzanotte di giovedì 21 gennaio, Leotta si è diretta all'hotel Eden ed è stata paparazzata a cena con Can Yaman.

Can Yaman potrebbe andare a convivere con Diletta Leotta

Le fotografie esclusive pubblicate sul magazine, mostrano complicità e sguardi di intesa fra Can e Diletta. Dopo aver mangiato, la coppia sarebbe andata ai piani alti dell'hotel e avrebbero trascorso la notte in camera. Venerdì 22 gennaio, Leotta avrebbe lasciato l'albergo intorno alle 13, mentre l'attore turco sarebbe uscito poco dopo e la coppia avrebbe preferito non farsi vedere all'uscita dell'hotel insieme.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gli amici più cari di Diletta avrebbero lasciato trapelare indiscrezioni riguardo una prossima ed imminente convivenza.

L'amore fra Can e Diletta è nato sui social

La storia d'amore fra Diletta Leotta e Can Yaman sarebbe nata su Instagram, dopo uno scambio di like e di dediche. La coppia, anche sui social, ha mantenuto riservatezza riguardo la loro conoscenza e frequentazione, infatti hanno iniziato a seguirsi a vicenda, solo da sabato 23 gennaio, mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di C'è posta per te in cui, fra gli ospiti, figurava anche il protagonista di DayDreamer.

Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se la coppia farà sul serio e se sarà vera l'indiscrezione fatta trapelare dagli amici, secondo i quali, a breve, Can Yaman e Diletta Leotta andranno a convivere.