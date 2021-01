Una vita prosegue con il suo appuntamento quotidiano e dalle puntate andate in onda in Spagna arrivano delle anticipazioni che prossimamente andranno in onda in Italia. Santiago deciderà di fare una sorpresa a sua moglie facendole una serenata e Marcia deciderà di concedersi a lui, mentre Felipe e Genoveva si fidanzeranno ufficialmente, causando una forte delusione nella cameriera. Ursula ferirà a un braccio la sua signora, mentre Camino inizierà a prendere lezioni di disegno da Maite.

Marcia si concederà a Santiago, Genoveva si fidanzerà con Felipe

Le anticipazioni di Una vita provenienti dalla Spagna raccontano che presto Santiago farà una sorpresa a sua moglie.

L'uomo, deciso a riconquistare il suo cuore e la sua fiducia, organizzerà una serenata per Marcia grazie all'aiuto di Emilio e Cesareo e la donna ne sarà molto colpita. Dopo averlo respinto a lungo, infatti, la brasiliana si concederà a suo marito. Quando Felipe verrà a conoscenza dell'episodio si arrabbierà, ma Genoveva penserà subito di rimediare, dicendo di voler ufficializzare con i vicini la sua relazione con l'avvocato. Nel frattempo, ad Acacias serpeggeranno i pettegolezzi su Maite, considerata dagli abitanti una donna di facili costumi per aver invitato degli uomini a vedere il suo studio. La nuova arrivata scoprirà che Camino ama disegnare e si offrirà di farle da insegnante, ma Felicia si opporrà a questa ipotesi e ne nascerà un litigio con sua figlia che si sfogherà con Cinta.

Grazie all'intervento di quest'ultima, Felicia cederà alla richiesta di sua figlia.

Camino inizierà le lezioni di disegno da Maite e ne sarà molto affascinata

Le anticipazioni di Una vita rivelano che, dalle puntate andate in onda in Spagna si evince che Cinta convincerà Felicia che le lezioni di Maite possono rappresentare una buona opportunità per sua figlia.

Tra l'allieva e la maestra ci sarà subito una forte complicità e Camino sarà molto affascinata dalle nuove lezioni di disegno.

Intanto, Felipe incontrerà Marcia e Santiago per caso e l'avvocato non perderà occasione per chiedere al marito della sua ex fidanzata di renderla felice. Per Genoveva e l'uomo che ama si avvicinerà il momento di annunciare la loro unione, quando in casa Salmeròn arriverà Ursula, delirante.

La signora deciderà di licenziare la governante, ma quest'ultima estrarrà un coltello con il quale colpirà il braccio di Genoveva e grazie all'arrivo improvviso dell'avvocato si eviterà il peggio. Dopo il teso scontro con la sua signora, Ursula si darà alla fuga, ma la donna deciderà di non raccontare al suo uomo il perché del ferimento.

Intanto, la notizia del fidanzamento tra Felipe e Genoveva arriverà a Marcia che soffrirà molto per l'avvenimento. La reazione della ragazza non passerà inosservata a Santiago che capirà i forti sentimenti di sua moglie per l'avvocato. Infine, tra Ursula e Genoveva ci sarà ancora uno scontro e questa volta la ex governante intimerà alla signora di tenere fede alla loro alleanza.