Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi più amati e al tempo stesso discussi del momento. Nei giorni scorsi, complice il "bagno di folla" dei fan che ha accolto l'arrivo dell'attore turco nella Capitale, si è parlato di lui anche in diversi programmi di Rai 1 tra cui Storie Italiane e La Vita in diretta. Ma è stato nel corso della trasmissione pomeridiana condotta da Alberto Matano che Can è stato duramente attaccato dagli ospiti presenti in studio.

Duro attacco su Rai 1 contro Can Yaman e l'assembramento a Roma

Nel dettaglio, a prendere la parola contro l'attore turco di DayDreamer è stata l'attrice Veronica Pivetti, la quale in diretta televisiva su Rai 1 ha dichiarato: "Questo signore non sapevo chi fosse.

Adesso lo so è uno che provoca assembramenti".

Contro Can Yaman si è schierata anche l'epidemiologa Salmaso che in quel momento si trovava ospite nella trasmissione La Vita in diretta, la quale ha tirato in ballo anche il caso di Tom Cruise.

'Questo attore che non conosco': l'attacco in tv a Can Yaman

L'epidemiologa, infatti, ha ricordato che Tom Cruise qualche tempo fa aveva redarguito la troupe del suo film perché non stavano rispettando alla lettera le norme anti contagio Covid-19. A tal proposito si è chiesta perché la stessa cosa non abbia fatto anche la star turca.

"Non mi sembra che Tom Cruise sia secondo a questo attore turco che francamente non conosco" ha sbottato l'epidemiologa nel programma pomeridiano di Rai 1.

Insomma una sorta di snobismo da parte degli ospiti del salotto di Matano nei confronti di un attore che ha conquistato il pubblico italiano e che prossimamente sarà protagonista del remake della fiction Sandokan.

Intanto, polemiche a parte, in queste ultime ore si è molto parlato di Can Yaman anche per le sue vicende sentimentali. L'attore protagonista della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, durante il suo ultimo soggiorno a Roma per registrare un nuovo spot pubblicitario, è stato beccato in dolce compagnia della conduttrice Diletta Leotta.

Il flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta: i due sarebbero una coppia

I due sono stati fotografati insieme, mentre si scambiavano baci ed effusioni, quasi come se fossero una coppia a tutti gli effetti. Can e Diletta, inoltre, hanno soggiornato all'interno dello stesso albergo nella Capitale e non si esclude che abbiano trascorso le notti insieme.

Ma è davvero amore oppure si tratta solo di un flirt passeggero?

Al momento sia Can che Diletta hanno preferito non esprimersi su questa situazione che li riguarda in prima persona. Sui social, infatti, i due hanno scelto la strada del "no-comment" e nonostante le foto e le domande dei fan che chiedono loro spiegazioni su questo nuovo amore, per il momento preferiscono non dare ulteriori spiegazioni su quanto sarebbe successo nei giorni trascorsi a Roma.