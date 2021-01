Venerdì 15 gennaio 2021 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore 5. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Agnese, al rientro dalla Sicilia, affronterà il figlio in merito alla faccenda di Gabriella. Salvatore vorrà sapere a tutti i costi il motivo per il quale la madre ha impedito l'arrivo della missiva alla sua ex fidanzata. Giuseppe invece inizierà a comportarsi in modo ossessivo e morboso nei confronti della moglie. La sarta infatti sarà costretta a chiudere ogni rapporto con il suo amato Armando: l'addio tra i due spezzerà il cuore. Adelaide invece sarà molto preoccupata per la vicenda Ravasi e metterà in allerta Umberto di non farsi nemico Arturo.

Quest'ultimo intanto inizierà a giocare la carta del ricatto con il commendatore. Vittorio e Beatrice invece immergeranno i loro pensieri nei ricordi del passato, quando i due erano uniti da un profondo sentimento.

Giuseppe inizia a maltrattare la moglie

Nel corso del sessantacinquesimo episodio Giuseppe, tornato dalla Sicilia in compagnia della moglie, inizierà a comportarsi male nei confronti di Agnese agendo da padrone nella vita della consorte. Intanto Agnese si troverà ad affrontare Salvatore in un confronto molto toccante. Il ragazzo vorrà assolutamente delle spiegazioni circa la lettera che la madre ha nascosto a suo tempo, impedendo che arrivasse nelle mani della sua amata Gabriella. Il giovane non avrà pac,e proprio adesso che Rossi starà per convolare a nozze con Cosimo e temerà di non avere una seconda possibilità con lei.

Ferraris e Agnese si dicono addio

Durante la messa in onda della puntata di venerdì 15/01 Arturo Bergamini inizierà a ricattare Umberto riguardo la faccenda Ravasi. La Contessa sarà molto preoccupata per la situazione che si sarà venuta a creare e cercherà in tutti i modi di convincere il cognato a non farsi nemico Bergamini e di evitare di fare anche il doppio gioco.

Intanto Cosimo proporrà a Federico di aiutarlo per rinnovare l'immagine della Ditta Palmieri. Nel frattempo Armando e Agnese saranno costretti a dividersi per sempre. La sarta si renderà conto di non poter continuare a frequentare clandestinamente Armando, specialmente adesso che il marito sarà presente nella sua vita, in modo anche molto ossessivo e morboso.

Per il signor Ferraris e Agnese arriverà il momento di dirsi addio, per i due sarà straziante. La vedova Conti, invece, consegnerà a Vittorio dei disegni realizzati da lui nel nascondiglio durante la guerra. Beatrice li avrà conservati con cura e tanto amore. Entrambi ammetteranno i sentimenti che hanno provato tantissimi anni prima. Il loro amore era autentico e forte, prima che la vita si separasse.