Ormai da settimane si parla di un presunto coinvolgimento sentimentale tra l'attore turco Can Yaman e la giornalista sportiva Diletta Leotta. A pubblicare per la prima volta lo scoop è stata la rivista Chi di Alfonso Signorini, con tanto di foto che ritraevano i due giovani a cena in hotel con atteggiamenti romantici e complici. Sui Instagram poi, i fan non hanno potuto non notare l'arrivo di dediche romantiche da parte di entrambi, senza però alcun riferimento chiaro e dunque senza una conferma ufficiale della loro relazione. Soltanto poche ore fa, la rivista ha pubblicato le foto di un nuovo incontro avvenuto a Roma negli ultimi giorni, che confermerebbe così ufficialmente la reale frequentazione tra i due.

Leotta e Can Yaman: nuovo incontro a Roma

Il flirt tra la Leotta e Yaman sembra proseguire nel migliore dei modi. I fan dell'attore turco non hanno molto gradito l'inizio di questa frequentazione con Diletta. Dopo l'uscita delle prime foto insieme, l'attore è stato sommerso da critiche e per tale ragione avrebbe addirittura deciso di chiudere temporaneamente il suo profilo Twitter. Nonostante ciò, il personaggio di Can Divit in DayDreamer, ha deciso di continuare la frequentazione con la Leotta.

Poche ore fa infatti, sui social è apparsa una nuova foto che ritrae Yaman e la giornalista insieme a Roma, proprio dove Can si è recato negli ultimi giorni per motivi presumibilmente di lavoro. L'incontro sarebbe avvenuto nello stesso hotel in cui i due sono stati immortalati la prima volta dal giornale.

"Cena a mezzanotte e fuga romantica in camera", così recita il post pubblicato dal profilo social di 'Chi', accompagnato da una foto che immortala i due protagonisti felici e sorridenti.

Yaman, grande successo a C'è Posta Per Te nell'ospitata di sabato 23 gennaio

Il successo di Can Yaman continua in maniera sfavillante nel nostro Bel Paese. DayDreamer continua ad andare in onda su canale 5 nella fascia pomeridiana e anche al martedì sera il prima serata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Solo alcuni giorni fa inoltre, è andata in onda la puntata di C'è Posta Per Te di Maria De Filippi dove l'attore è stato ospite per fare una sorpresa ad una fan. In studio Can ha riscosso molto successo per il suo modo di fare e anche da casa è stato molto seguito dalle tante sue ammiratrici.

Pochi giorni fa invece, ha preso il via in televisione la nuova campagna pubblicitaria televisiva di De Cecco, che vede il giovane come uno dei protagonisti dello spot insieme a Claudia Gerini.

A breve inoltre, Divit de Le Ali del Sogno si concentrerà sulle riprese della serie italiana Sandokan, nella quale sarà affiancato da Luca Argentero.