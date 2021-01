Can Yaman è sicuramente il personaggio del momento. L'attore ha riscosso un grande successo con la serie DayDreamer - Le ali del sogno e, nelle ultime settimane, ha dominato le pagine di cronaca rosa per la sua presunta frequentazione con la giornalista Diletta Leotta. La relazione non è stata tuttavia al momento confermata dai diretti interessati. Secondo le ultime indiscrezioni, i fan di Can potrebbero vedere presto il loro beniamino sul palco dell'Ariston di Sanremo. L'attore turco infatti, sarebbe stato richiesto come ospite al Festival.

Can Yaman probabile ospite al fianco di Amadeus

L'interprete di Can Divit in DayDreamer ha conquistato una grande fetta di pubblico grazie alle sua doti artistiche e al suo fascino che non è sicuramente passato inosservato ai telespettatori italiani.

Solo pochi giorni fa, l'attore si è recato a Roma per prestate il suo volte come testimonial di una marca di pasta, affiancato da Claudia Gerini. Inoltre, la presunta nuova fiamma della Leotta ha ottenuto la parte di Sandokan nell'omonima serie in cui reciterà al fianco di Luca Argentero. La carriera del giovane attore sembrerebbe dunque essere decollata negli ultimi tempi, soprattutto in Italia.

Yaman potrebbe adesso arrivare anche sui canali Rai attraverso la sua partecipazione al Festival di Sanremo che si terrà dal 2 al 6 di marzo. Secondo le indiscrezioni, il direttore artistico del Festival vorrebbe Can come ospite, non solo per una delle serate dell'evento, ma come personaggio fisso. L'indiscrezione è però ancora tutta da confermare.

Festival di Sanremo 2021: tra gli ospiti anche Achille Lauro

Il Festival di Sanremo è probabilmente uno degli eventi della musica italiana tra i più seguiti nel nostro Passe. Ogni anno si susseguono diversi ospiti di un certo calibro che intrattengono il pubblico presente in teatro e a casa. Tra i nomi degli ospiti emersi per questa 71esima edizione c'è quello del cantante Achille Lauro, che presenzierà in tutte le serate dell'evento, così come anche Zlatan Ibrahimovic.

Tra gli ospiti confermati anche Elodie, che parteciperà solo a una delle serate.

La presunta presenza di Can Yaman potrebbe portare una marcia in più al Festival, visto il gran numero di seguaci che l'attore turco ha conquistato nel corso degli ultimi anni. Il personaggio di Divit ne Le ali del sogno è stato ultimamente accolto da una gran folla di fan durante il suo arrivo a Roma.

L'attore è stato anche multato per essersi intrattenuto a salutare le fan italiane e aver creato un assembramento.