Il successo di Can Yaman in Italia non si discute. Complice il successo di ascolti registrato dalla soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, le quotazioni dell'attore nel nostro Paese sono cresciute a dismisura. Il pubblico "impazzisce" per lui e tra le fan vi è anche un volto noto del piccolo schermo. Parliamo della cantante e conduttrice Iva Zanicchi, la quale ha recentemente rilasciato un'intervista a Il Mattino in cui ammette di essere una estimatrice dell'attore turco ma lo ha anche rimproverato per la vicenda dell'assembramento che c'è stato qualche giorno fa a Roma, con le sue fan.

La dedica di Iva per Can Yaman, la star di DayDreamer che ha stregato il pubblico

Nel dettaglio, Iva Zanicchi ha ammesso di aver conosciuto Can grazie ad una sua amica che le ha chiesto "in ginocchio" di farglielo conoscere. La cantante lo ha visto per la prima volta in televisione durante l'ospitata a C'è posta per te dello scorso anno..

"Can fa sognare, lui ispira certi pensieri" ha ammesso senza troppi mezzi termini Iva aggiungendo che l'attore turco è un po' come Kabir Bedi negli anni '70, quando fece sognare il pubblico italiano con la sua bellezza.

"Il tipo che magari non si lava neppure tanto, ma meglio, se profuma troppo perde tutto" ha dichiarato la Zanicchi nel corso dell'intervista.

Iva 'sgrida' Can Yaman per la polemica sull'assembramento a Roma

La cantante, quindi, è tra le fan numero uno dell'attore turco ma al tempo stesso non si è fatta problemi a bacchettarlo per la questione dell'assembramento che c'è stato a Roma con un gruppo di fan. Iva ha "sgridato" Can Yaman, dicendogli che con il Covid-19 non si può scherzare.

E chi, meglio di lei, può dirlo dato che la cantante ha da poco confessato in televisione e sui giornali di aver combattuto contro questa terribile malattia ma alla fine è riuscita ad avere la meglio.

Il pubblico di C'è posta per te in delirio per la presenza di Can Yaman in studio

Polemiche a parte, Can Yaman riesce a mettere tutti d'accordo e questa sera tornerà anche in televisione su Canale 5. L'attore di DayDreamer, infatti, sarà la guest star della terza puntata di C'è posta per te, il fortunato people show dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda in prima serata.

Can ha registrato la sua ospitata qualche mese fa, durante un suo primo soggiorno a Roma: anche in quel caso non mancarono le reazioni da parte del pubblico che attesero con trepidazione di vederlo in scena negli studi Mediaset della trasmissione.

Il risultato finale andrà in onda stasera su Canale 5: le prime immagini mostrate sulla pagina Instagram di C'è posta per te, rivelano che al suo ingresso c'è stata una vera e propria "ovazione da stadio" per Can.