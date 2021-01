Il Gossip del momento è quello che riguarda Can Yaman e la conduttrice Diletta Leotta. I due sono usciti allo scoperto dopo che sono stati paparazzati in teneri atteggiamenti durante un soggiorno romano che hanno fatto assieme. I bene informati raccontano che tra i due si sarebbe accesa la fiamma della passione: la dimostrazione è arrivata anche sui social da una serie di dediche d'amore che Can e Diletta si sono scambiati dai loro rispettivi profili Instagram. L'ultima è quella della Leotta, pubblicata questa mattina, che sembra essere rivolta proprio al suo nuovo fidanzato.

La presunta dedica di Diletta a Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto dove la si vede saltare da uno scoglio all'altro, accompagnata dalla seguente didascalia: "Se vuoi fare un passo avanti, devi perdere l'equilibrio per un attimo".

Per i numerosi fan social della coppia si tratterebbe di una dedica che la conduttrice sportiva, volto di punta della piattaforma streaming Dazn, avrebbe fatto all'attore turco protagonista della serie turca DayDreamer - Le ali del sogno.

I due, infatti, dopo le giornate d'amore e di passione trascorse insieme a Roma sono stati "costretti" a separarsi. Diletta è rimasta in Italia mentre Can è rientrato in Turchia per dei nuovi impegni professionali che lo riguardavano.

Can Yaman potrebbe trasferirsi in Italia per Diletta?

A cosa allude Diletta, quando dice che bisogna fare un "passo avanti"? Non si esclude che possa riferirsi anche al presunto trasferimento dell'attore turco, dato che nei giorni scorsi sui settimanali è venuta fuori la notizia che Can starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di trasferirsi nel nostro Paese.

Alla base di questa idea ci sarebbe proprio il flirt in corso con Diletta: il trasferimento di Can Yaman in Italia (probabilmente a Roma) gli permetterebbe di stare più vicino alla sua nuova fiamma e così di poter trascorrere del tempo assieme e di conoscersi meglio.

Il ritorno di Can Yaman a C'è posta per te

Intanto, un amico turco di Can ha confermato che tra i due ci sarebbe un grande coinvolgimento: riuscirà il loro amore a resistere alla lontananza e a fare questo "passo avanti" di cui parlava anche Diletta nel suo post Instagram?

In attesa di scoprirlo, Can si prepara al suo ritorno televisivo nel nostro Paese. Questa sera, infatti, in prime time su Canale 5 andrà in onda la terza puntata di C'è posta per te 2021 e tra gli ospiti annunciati vi è anche l'attore turco.

Trattasi della sua seconda ospitata nel people show del sabato sera Mediaset condotto da Maria De Filippi che, ogni settimana, appassiona una media di oltre 6 milioni di telespettatori.