Can Yaman continua a essere al centro del Gossip, complice la notizia della love story in corso con Diletta Leotta. Recentemente l'attore turco, star della serie DayDreamer - Le ali del sogno, è stato in Italia per registrare alcuni spot pubblicitari diretti da Ferzan Ozpetek e ha avuto modo d'incontrare anche la conduttrice, volto di punta della piattaforma Dazn. Tra i due pare sia sbocciato l'amore e Can ha pubblicato una canzone d'amore sul suo profilo Instagram, che sembra essere una dedicata per la sua nuova fidanzata.

La nuova presunta dedica d'amore di Can Yaman per Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman ha condiviso tra le storie del suo profilo social un estratto del brano "Una notte a Napoli", che non è passato affatto inosservato e sembra essere proprio una dedicata per Diletta Leotta, che nella giornata del 17 gennaio si trova proprio nella città partenopea per seguire il match calcistico della squadra azzurra.

"Quando ami da morire, chiudi gli occhi e non pensare. Il tempo passa, l'amore scompare, la danza finirà", è questa la frase del brano che Can ha scelto di condividere su Instagram.

L'attacco di Can Yaman verso i fan che lo criticano

Sembrerebbe proprio che l'attore turco in questo momento sia estremamente dedito all'amore e lo ha dimostrato anche prendendo una durissima presa di posizione nei confronti dei fan che lo hanno criticato per la sua love story con Diletta.

Can, infatti, ha "zittito" tutte le malelingue precisando che sono solo "fatti suoi" e precisando così che nessuno deve intromettersi nelle sue vicende private.

In attesa di scoprire come si evolverà questo nuovo flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta, va detto che questo è un periodo decisamente proficuo per l'attore turco dal punto di vista professionale.

Gli impegni tv di Can Yaman: sarà il nuovo Sandokan

La Lux Vide, infatti, ha scelto di realizzare un remake della Serie TV Sandokan e nelle vesti di protagonista assoluto ha voluto proprio l'attore turco protagonista della serie DayDreamer - Le ali del sogno.

Un grande riconoscimento per Can, il quale non ha nascosto di essere emozionato per questa nuova avventura professionale che lo aspetta e ha aggiunto di volersi impegnare fino in fondo per riuscire a essere all'altezza del ruolo che gli è stato affidato.

Un progetto che prevede la partecipazione di altri importanti artisti, tra cui quella di Luca Argentero, che in questo ultimo periodo è considerato il "re Mida" della fiction italiana, grazie allo straordinario successo di ascolti della sua serie medical Doc - Nelle tue mani, che ha incollato davanti ai televisori una media di ben otto milioni di fedelissimi spettatori.