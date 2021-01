Dopo 12 anni di fidanzamento la relazione tra Alessandro Raudino e Florinda Vitale è andata in crisi per il tradimento di lui durante il lockdown. La siracusana ha scoperto la 'scappatella' del compagno e, dopo averlo perdonato in un primo momento, ha deciso di cacciarlo di casa in quanto non gli aveva raccontato tutta la verità sul flirt con la collega di lavoro. Il trentottenne non si è arreso ed ha deciso di chiedere aiuto a C'è Posta per te per recuperare il rapporto con la fidanzata. Quest'ultima ha accettato l'invito, e vedendo il suo compagno dall'atra parte della busta ha fatto fatica a trattenere le emozioni.

"Mi ha distrutto, mi ha fatto veramente del male. Non avevo mai provato un dolore così grande" - ha affermato la donna manifestando dubbi su quanto raccontato da Alessandro in trasmissione. "Non è vero che si sono visti soltanto una volta".

Dall'altra parte l'uomo ha ribadito di aver avuto solo un incontro intimo con l'amante e di essersi lasciato andare perché stava attraversando un momento particolare. "Ho perso il lume della ragione, ma non provo alcun interesse per quella donna" - ha spiegato il siciliano che ha espresso il desiderio di tornare a casa con lei. Superati i tentennamenti iniziali Florinda ha deciso di aprire la busta e dare una seconda opportunità al partner. Da rilevare che dal profilo Facebook di Raudino emerge che i due sono tornati a convivere.

Alessandro Raudino cacciato di casa dopo il tradimento e le bugie alla compagna

Tradimenti, bugie e omissioni sui messaggi scambiati con l'amante. Alessandro Raudino ha raccontato i motivi che hanno determinato la crisi della relazione con la fidanzata nel corso della puntata del 23 gennaio di C'è Posta per Te. L'uomo ha spiegato di aver trascorso una fase delicata della sua vita e di essersi sentito trascurato dalla partner nel corso del 2019.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Con il trascorrere dei mesi è cresciuto il feeling con una collega di lavoro che aveva manifestato sempre un certo interesse nei suoi confronti. Il trentottenne ha finito con il cedere alle lusinghe della donna ma dieci giorni dopo la compagna si è insospettita dopo aver letto un messaggio sul suo cellulare e con uno stratagemma è riuscita a fargli confessare il tradimento.

Nonostante la rabbia per l'accaduto Florinda Vitale era disposta a dare una seconda opportunità ad Alessandro se gli avesse detto la verità sul flirt con la collega di lavoro. La fidanzata ha deciso di cacciarlo di casa quando ha scoperto che Raudino le aveva nascosto che continuava a scambiare messaggi con l'amante.

Florinda Vitale: 'Gli vorrei dare uno schiaffo', la siciliana perdona il partner e lo bacia

In puntata Florinda ha riferito che anche i genitori di Alessandro sono rimasti delusi quando hanno scoperto la sua 'scappatella' con la collega di lavoro. "Il giorno del mio quarantesimo compleanno mi aveva anche fatto la proposta di nozze ma, al di là del matrimonio, per me contava solo stare con lui" - ha confidato la siracusana nel corso della puntata del 23 gennaio di C'è Posta per Te.

La donna ha trattenuto a stento le lacrime sottolineando che il compagno non meritava neanche quelle per il comportamento che aveva avuto. "Ho scoperto che si era visto con la collega anche il giorno del suo compleanno e la sera alla festa c'ero anche io. Lei mi toglieva da tutti i video, fosse stata almeno meglio di me" - ha sottolineato stizzita Florinda.

Alessandro si è scusato in più di una circostanza sottolineando di aver sbagliato e che le manca tutto di lei. "Sono stato un vigliacco e non ho avuto il coraggio di dirti tutta la verità. Sono stato stupido". Florinda non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti per l'uomo ed, a questo punto, Maria De Filippi l'ha invitata a "fregarsene" ed a concedere a Raudino una seconda opportunità.

"Sei forte e sei rimasta al suo fianco anche quando gli è stata diagnostica la sclerosi multipla". La siciliana ha deciso di togliere la busta manifestando l'intenzione di dargli uno schiaffo liberatorio ma alla fine ha perdonato Alessandro e i due si sono lasciati andare ad un lungo bacio sottolineato dall'applauso del pubblico in studio. Dopo l'esperienza a C'è Posta per Te la coppia è tornata a convivere come emerge dalla pagina Facebook del trentottenne originario di Siracusa.