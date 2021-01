Tra le tante storie raccontate sabato 16 gennaio a C'è Posta per te, vi è stata quella di Giovanna, una madre che ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per riallacciare i rapporti con i due figli Carlo e Antonio che non le parlano da ben sette anni. I due ragazzi però sono sembrati impassibili di fronte alle suppliche della madre e le hanno chiuso la busta in faccia, scatenando la reazione degli utenti che, sui social, hanno dato loro degli ingrati.

C'è posta per te, la storia di Giovanna che non vede i figli da 7 anni

La storia di Giovanna ha colpito molto il pubblico di C'è posta per te. La donna, come raccontato in studio dalla conduttrice, ha lasciato il marito alcolizzato dopo anni di violenze, umiliazioni e vessazioni.

I figli Antonio e Carlo si sono schierati dalla parte del padre, accusando la madre di averli abbandonati perché aveva un amante. Una bugia che ha fatto soffrire la donna e che ha portato i figli a chiudere i rapporti con lei da sette anni a questa parte. Per questo Giovanna ha chiesto aiuto al programma, inviando la posta ai due ragazzi.

Carlo e Antonio chiudono la busta, De Filippi sconcertata

Antonio e Carlo in studio, sono parsi indifferenti al dolore della madre. Carlo in particolare, ha detto di aver bisogno di tempo, mentre Antonio ridacchia nel momento in cui la madre gli ricorda un episodio che lo riguarda. I figli di Giovanna sono rimasti impassibili anche nel momento in cui la madre ha raccontato la sua difficile vita. 'Non cambia niente' ha detto uno dei due, mentre Maria De Filippi non è riuscita a trovare nessun appiglio per far cambiar loro idea.

La conduttrice, a differenza di altre volte, è rimasta annichilita di fronte alla freddezza dei figli di Giovanna che, alla fine, hanno chiuso la busta in faccia alla madre e sono usciti dallo studio.

Carlo e Antonio presi di mira sui social: 'Figli ingrati'

Sui social é scoppiata immediata la polemica contro Carlo e Antonio che, sono stati definiti 'figli ingrati'.

Non sono mancati insulti ed epiteti non pronunciabili da parte degli utenti che non si sono capacitati della loro freddezza di fronte al dolore e alle suppliche della loro mamma. Il pubblico ha seguito con molto interesse la vicenda di Giovanna e tutte le altre storie raccontate nella serata del 16 gennaio e che ha visto C'è posta per te, sbaragliare la concorrenza delle altre reti, ottenendo una media di oltre 6 milioni di spettatori per uno share del 30%.

Una puntata che ha visto come ospiti gli attori Giulia Michelini e Marco Bocci e il cantante Irama. Quest'ultimo è stato ospite per la prima volta al people show di Maria De Filippi, chiamato per fare una sorpresa alla giovane Roberta.