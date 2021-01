C'è Posta per te è tornato su Canale 5 ieri 9 gennaio e, subito dopo la messa in onda della prima puntata, non sono mancate le polemiche. Argomento di discussione sui social, il fatto che postini e pubblico fossero senza mascherine, un atteggiamento che molti hanno additato come una mancanza di rispetto delle misure anti-Covid. In molti hanno storto il naso su Twitter, criticando anche il mancato di distanziamento sociale tenuto in studio.

C'è posta per te, pubblico e postini senza mascherina: bufera sui social

La 24esima stagione di C'è posta per te ha debuttato con buoni ascolti nella serata di sabato 9 gennaio.

Oltre 6 milioni di telespettatori erano sintonizzati Canale 5 per seguire le storie raccontate da Maria De Filippi. Il pubblico da casa, però, non ha potuto fare a meno di notare alcuni particolari che a molti non sono piaciuti. Ad esempio, si è notata la presenza del pubblico in studio che, seppur separato da divisori in plexiglass, era senza mascherina. Stessa cosa per i postini che, seppur sempre a distanza di sicurezza, non avevano la mascherina nel momento in cui hanno consegnato la posta.

Le critiche a C'è posta per te: "Possibile che nessuno dica niente?"

Alcuni spettatori su Twitter, a proposito di questo, si sono domandati: "I postini sono senza mascherine, come anche i destinatari della posta, ma perché?". Qualcun altro, invece, ha visto tutto questo come un'ingiustizia facendo presente come, mentre in Italia è tutto chiuso e la gente non può lavorare, a C'è posta per te sembra tutto come un anno fa, senza distanziamento, senza mascherine.

"Possibile che nessuno dica niente?" ha tuonato qualcuno. Va precisato che le registrazioni di quanto andato in onda ieri sera sono state effettuate tra settembre e inizio ottobre, date in cui non erano in vigore le restrizioni attuali. Nonostante la precisazione, il pubblico crede che C'è posta per te debba comunque dare il buon esempio, soprattutto in un momento così particolare e difficile.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

C'è posta per te non rispetta le misure anti-Covid? Pioggia di critiche

Quanto andato in onda il 9 gennaio, per molti non è stato educativo, tanto che sui social si legge: "Ma Maria è Free Covid?

Perché a C’è posta per te c’è il pubblico senza mascherine?... Follia pura. Diseducativo!". Sono tantissimi i messaggi critici arrivati dopo la messa in onda della prima puntata che hanno scatenato una vera e propria bufera. A onor del vero, se ne sono stati anche molti che hanno apprezzato la scelta di Maria De Filippi di mandare in onda una sorta di 'normalità'. Va anche detto che, il pubblico in studio, é stato tamponato ed ha tolto la mascherina solo un attimo prima dell'ingresso di Maria De Filippi in studio, così come testimoniato da un utente presente alle registrazioni. Si resta in attesa di una replica da parte della padrona di casa di C'è posta per te.