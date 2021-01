Dal prossimo mercoledì 27 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai Due, andrà in onda La Caserma, nuovo programma Rai che proietterà dei giovani del nostro tempo in una vera e propria caserma, con tutte le conseguenze che ciò comporta. Il programma, secondo quanto riporta Tv Blog, sarà ambientato nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale. Tra i concorrenti già annunciati vi è George Ciupilan, ragazzo nato da Il Collegio (altro programma di grande successo del secondo canale Rai) e che oggi conta su Instagram oltre 550 mila seguaci.

Il programma ricalca ciò che, in passato, avveniva con la leva obbligatoria

Il format del programma è, almeno in apparenza, molto semplice. Come avviene nel Collegio, infatti, anche ne La Caserma il pubblico potrà seguire un gruppo di ragazzi e ragazze (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) rinchiusi in una vera e propria caserma. L'idea, nelle intenzione degli autori, è quella di ricreare l'atmosfera che, fino a qualche decennio fa, coinvolgeva i giovani maschi che, una volta diventati maggiorenni, dovevano per forza passare un anno lontani dalla loro famiglia, in una caserma con altri commilitoni. Come avveniva all'interno delle caserme nell'epoca, anche nell'omonimo programma Rai i giovani dovranno sottostare a delle rigide regole, vivendo delle giornate scandite da allenamenti, disciplina, prove di coraggio ed esercizi di ginnastica.

Al momento, non è stato reso noto ancora il nome del conduttore che farà da voce narrante alle avventure dei concorrenti.

La Caserma, il programma: 'Nessun vincitore e nessuna espulsione'

La Caserma, a differenza di quanto avviene nel Collegio, non prevede la presenza di alcun vincitore, così come non sono previste delle espulsioni. Secondo quanto annunciato dagli autori nella fase dei casting, infatti, la sfida più grande per i ragazzi partecipanti sarà quella di sottostare a delle regole di natura ambientale, psicologica e fisica.

Dovranno, poi, alzarsi presto la mattina, convivere con il freddo e condurre una vita ordinata e disciplinata. Il programma, come ovvio, è stato girato nel rispetto di tutti i protocolli sanitari previsti per la prevenzione dai contagi di Covid-19. La location che ospiterà le gesta dei ragazzi è Levico Terme, un comune di poco più di otto mila abitanti in provincia di Trento.

Ancora poco si sa anche sui concorrenti, anche se la partecipazione di Ciupilan fa pensare che, in realtà, essi saranno dei volti già noti, almeno nel pubblico dei giovanissimi. Tra i nomi presenti nelle indiscrezioni, dovrebbero essere concorrenti anche i Lapresa Twink, ovvero Nicholas e William, delle vere e proprie star su TikTok.