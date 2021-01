La Serie TV Daydreamer continua a emozionare i propri fan grazie ai numerosi colpi di scena. Le trame delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Can Divit (Can Yaman) chiederà l'aiuto di un investigatore per smascherare Yigit. Nel corso delle indagini, il fotografo scoprirà che sua madre Huma potrebbe essere complice dell'editore, tanto da rimanerne spiazzato.

DayDreamer - Le ali del sogno: Can vuole smascherare Yigit

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, delle puntate in onda prossimamente in Italia, raccontano che Can inizierà ad avere dei sospetti su Huma e Yigit.

Tutto comincerà quando il fotografo tornerà a Istanbul un anno dopo la rottura con Sanem (Demet Ozdemir). Qui l'uomo sarà intenzionato a dimostrare di non aver dato alle fiamme il manoscritto dell'ex fidanzata. Per questo motivo il maggiore dei Divit farà finta di essere entrato in possesso dei filmati di videosorveglianza, che potrebbero essere in grado di dimostrare la colpevolezza di Yigit. Huma, però, racconterà all'editore che non esiste un sistema di sorveglianza nella capanna di Can.

Sicuro della sua estraneità, il fratello di Polen intensificherà il corteggiamento nei confronti di Sanem, arrivando a chiedere alla sorella di Leyla di diventare sua moglie. Alla fine la minore delle Aydin rifiuterà la proposta di matrimonio di Yigit, mentre Can cercherà con ogni mezzo di smascherarlo grazie all'aiuto di Emre.

Il fotografo crede che sua madre e l'editore siano in combutta

Secondo gli spoiler turchi della serie tv, i fratelli Divit assumeranno un detective privato per scoprire gli eventuali scheletri nell'armadio di Yigit. Nel corso delle indagini, l'investigatore consegnerà al fotografo una prova sorprendente. Can, infatti, scoprirà che l'editore è solito incontrare una donna misteriosa e successivamente verrà a sapere che è sua madre.

Il maggiore dei Divit inizierà a sospettare che Huma sia in combutta con il fratello di Polen.

Per tale motivo il fotografo apparirà molto infastidito, tanto da recarsi dalla madre per chiederle una spiegazione sul suo strano legame con l'editore.

Huma riesce a non farsi scoprire

Sfortunatamente Huma riuscirà nuovamente a farla franca. L'ex moglie di Aziz, infatti, preciserà di essere stata accanto a Yigit dopo che è rimasto ferito nello scontro con Can.

Inoltre, la signora riferirà al figlio maggiore di aver promesso a Polen di prendersi cura del fratello. In questo modo, la donna sembrerà convincere il maggiore dei Divit, che la inviterà però a non avere più rapporti con l'editore, in quanto ha rovinato la sua storia d'amore con Sanem.