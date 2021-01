Buone notizie per i fan di DayDreamer, la Serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. Le avventure di Can e Sanem torneranno ad andare in onda quotidianamente a partire dal 25 gennaio, prendendo il posto de Il Segreto. Le vicende ambientate a Puente Viejo, invece, potrebbero proseguire solo la domenica pomeriggio.

DayDreamer in onda dal lunedì al venerdì dal 25 gennaio alle 16:45

Nuovo cambio di programmazione per DayDreamer. Mediaset, infatti, ha deciso di collocare la serie turca nel pomeriggio di Canale 5, nella fascia oraria attualmente occupata da Il segreto. Da lunedì 25 gennaio, a partire dalle 16:45, ogni pomeriggio andrà in onda un episodio inedito di DayDreamer - Le ali del sogno, della durata di circa mezz'ora.

Can e Sanem lasceranno poi la linea a Pomeriggio 5. Il 26 gennaio, oltre all'appuntamento pomeridiano, DayDreamer verrà trasmesso anche in prima serata. Non è ancora chiaro se, nelle prossime settimane, la serie continuerà ad andare in onda anche nel prime time del martedì.

Il segreto lascia il posto a DayDreamer dal 25 gennaio

Come segnalato dalla guida tv Mediaset, Il segreto verrà trasmesso fino a domenica 24 gennaio a partire dalle 14:20 e la soap potrebbe proseguire solamente con la messa in onda domenicale anche nelle settimane avvenire. Le vicende ambientate a Puente Viejo stanno per giungere al gran finale di stagione, già trasmesso in Spagna la scorsa primavera. In Italia mancano ancora una ventina di puntate prima della conclusione.

La scelta di Mediaset di sostituire la soap spagnola con DayDreamer nel daytime di Canale 5 potrebbe essere dovuta al calo di ascolti che Il segreto ha avuto nell'ultimo periodo. Dopo la lunga pausa estiva, infatti, la soap ambientata a Puente Viejo non è più riuscita a ottenere gli ascolti di un tempo.

Can Yaman ospite di C'è posta per te il 23 gennaio

Can Yaman, l'attore protagonista di DayDreamer, è uno dei personaggi più chiacchierati del momento. Molto amato dal pubblico italiano, sarà tra gli ospiti anche della puntata di sabato 23 gennaio di C'è posta per te. Dal video diffuso da Witty Tv, il suo ingresso in studio ha visto il pubblico di Maria De Filippi in delirio, con tanto di cori all'indirizzo dell'affascinante attore turco.

Da diverse settimane, il Can Divit di Daydreamer è al centro delle cronache rosa per un presunto flirt con Diletta Leotta. Una relazione non ancora confermata dai diretti interessati, ma che sta facendo chiacchierare molto.