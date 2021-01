Secondo alle anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate in onda dal 25 al 29 gennaio Can rapirà Sanem e la porterà in una casa in montagna. Il fotografo deciderà di non partire con Polen e si riappacificherà con Aydin. I due, a quel punto, trascorreranno la notte insieme.

La soap opera turca andrà in onda tutti i pomeriggi alle ore 16:45 su Canale 5 a partire da lunedì 25 gennaio. La fiction verrà trasmessa, inoltre, in prima serata martedì 26 alle ore 21:30 circa su Canale 5.

DayDreamer, trama al 29 gennaio: Can rapisce Sanem

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate Sanem e Yigit si troveranno a sfidare Can e Polen in una gara di cucina.

Pur di avere un dialogo con la sua ex fidanzata, Divit arriverà a sequestrare la giovane Aydin e la porterà in una casa in montagna. A causa del gesto del suo ex datore di lavoro, Sanem non si abbasserà a tale pretesa e deciderà di mantenere il silenzio. La giovane arriverà anche a scappare, ma non riuscirà ad arrivare lontano. Can, infatti, la troverà presto e due trascorreranno la notte nella casa in montagna. Le cose tra i due sembreranno andare per il verso giusto, ma le telefonate di Polen e Yigit rovineranno l'atmosfera. Can e Sanem, inoltre, saranno molto gelosi dei rispettivi rivali in amore e questo provocherà un ulteriore allontanamento tra i due.

DayDreamer, anticipazioni al 29 gennaio: Can ammette di amare ancora Sanem

Mentre è in compagnia di Sanem, Can riceverà una chiamata di Emre: il giovane gli comunicherà che Huma si trova in ospedale.

In realtà, l'intento della donna sarà quello di far tornare il prima possibile suo figlio a casa e grazie a questo piano ci riuscirà. CeyCey, dal suo canto, organizzerà una cena con Can dove proverà a convincerlo a non partire. Durante la chiacchierata con il suo collega, Divit arriverà ad ammettere di essere ancora innamorato di Sanem. Nonostante i suoi sentimenti, però, Can sembrerà convinto di voler partire con Polen.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Emre, intanto, conoscerà una nuova segretaria che dovrebbe sostituire Leyla.

DayDreamer, trama fino al 29/01: Can e Sanem si riappacificano

Can si convincerà a non partire con Polen e Sanem, allo stesso tempo, rifiuterà di lasciare la città con Yigit per questioni di lavoro. A quel punto, la giovane Aydin raggiungerà il fotografo al rifugio e i due trascorreranno la notte insieme.

Can e Sanem faranno pace, ma Divit non riuscirà ad accettare l'idea che Aydin voglia ancora lavorare per Yigit. La giovane, inoltre, non smetterà di raccontare bugie a sua madre e non le dirà di essere in compagnia di Can.

Osman, nel frattempo, sarà sempre più apprezzato dalle sue fan e Deren metterà in guardia Leyla a riguardo. La maggiore delle Aydin, però, sarà troppo impegnata a occuparsi di sua sorella Sanem.