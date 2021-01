Le anticipazioni riguardanti la puntata di C'è posta per te in onda sabato 23 gennaio in prima serata su Canale 5, svelano che gli ospiti speciali del terzo appuntamento saranno l'attore turco Can Yaman e Michele Riondino, l'interprete de Il giovane Montalbano. Come sempre, gli ospiti saranno coinvolti in qualche storia raccontata con sapiente maestria dalla padrona di casa.

Tra gli ospiti di C'è posta per te del 23 gennaio anche Michele Riondino

Sabato 23 gennaio prosegue l'appuntamento con C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che, stagione dopo stagione, tiene incollati al televisore milioni di telespettatori nel sabato sera di Canale 5.

Dopo le ospitate tra gli altri, di Luca Argentero, Marco Bocci, Giulia Michelini, nel terzo appuntamento di questa nuova stagione, un altro giovane attore italiano sarà in studio per fare una sorpresa al destinatario della pista. Stando al video di anticipazione, rilasciato da Witty Tv, si viene a sapere che Michele Riondino sarà uno degli ospiti della puntata. L'attore è conosciuto al grande pubblico per la sua interpretazione de Il giovane Montalbano, la fiction TV trasmessa da Rai 1.

Can Yaman ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te

In attesa di scoprire in quale storia sarà coinvolto Michele Riondino, si viene a sapere che nella terza puntata, i telespettatori potranno ammirare anche l'affascinante attore turco Can Yaman, osannato dal pubblico italiano per le sue interpretazioni in Bitter Sweet e DayDreamer, quest'ultima attualmente in onda sugli schermi di Canale 5.

Una presenza la sua, molto attesa dalle moltissime fan dell'attore turco che, già in occasione delle registrazioni di C'è Posta per te avvenute lo scorso settembre, avevano preso d'assalto l'hotel romano in cui alloggiava Can Yaman. Il divo di DayDreamer è al centro del Gossip in questi ultimi giorni anche per un presunto flirt con la conduttrice Diletta Leotta.

Si vocifera inoltre, che Can Yaman potrebbe essere uno degli ospiti che saliranno sul palco a Sanremo 2021.

Dopo C'è posta per te Can Yaman ospite a Sanremo 2021?

Dopo l'ospitata a C'è posta per te di sabato 23 gennaio, le fan dell'attore turco potrebbero tornare ad ammirarlo sul palco dell'Ariston già a inizio marzo. In attesa di avere conferma su questo ultimo rumor, si sa invece che Can Yaman sarà in Italia nei prossimi mesi per girare la fiction Sandokan, che lo vede nei panni del protagonista.

Al suo fianco un altro bello del cinema italiano, Luca Argentero.

Si ricorda che che è possibile seguire la puntata di C'è posta per te anche in streaming collegandosi al sito Mediaset Play.