C'è posta per te torna ad ospitare in studio Can Yaman. Sabato 23 gennaio, in prime time su Canale 5, andrà in onda la terza puntata di questa nuova edizione del people show ideato e condotto da Maria De Filippi che potrà contare sulla presenza dell'attore turco, protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno. Un'ospitata decisamente molto attesa dal pubblico e dai tantissimi fan dell'attore turco che ha conquistato il cuore del pubblico e degli spettatori della rete ammiraglia Mediaset.

Ormai, quello tra Can e Maria De Filippi può essere considerato una sorta di "sodalizio artistico", dato che si tratta della seconda ospitata nel giro di due anni che l'attore fa nel programma campione di ascolti del sabato sera.

A quanto pare, tra la De Filippi e Can Yaman ci sarebbe un forte legame, al punto che la conduttrice di C'è Posta per te lo definirebbe il suo "amico speciale".

Dietro le quinte dei corridoi Mediaset, infatti, sono in tanti a sottolineare il fatto che tra Maria De Filippi e Can ci sarebbe una grande stima reciproca e la dimostrazione palese è l'ospitata dell'attore a C'è posta per te di questo sabato 23 gennaio.

La conduttrice, infatti, ha più volte ripetuto che quest'anno il suo people show non avrebbe potuto accogliere in studio le star internazionali, così come è accaduto in passato. L'eccezione, però, è stata fatta per Can Yaman, in cui intervento in studio a C'è posta per te è stata registrato durante uno dei suoi soggiorno in Italia, avvenuto nei mesi scorsi.

La De Filippi, quindi, non ha voluto rinunciare alla presenza in studio della star turca protagonista della serie DayDreamer - Le ali del sogno e questo sabato sera, l'intervento dell'attore verrà mostrato al pubblico di Canale 5.

Di sicuro la presenza di Can Yaman nel programma della De Filippi non passerà inosservata, dato che la sua ultima ospitata risale allo scorso settembre, quando partecipò alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Nel futuro televisivo di Can Yaman potrebbe esserci il Festival di Sanremo 2021

Per il futuro, invece, si parla della possibile presenza di Can nel cast del Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus. Sembrerebbe, infatti, che ci siano delle trattative in corso per poter portare l'attore turco sul palco del Teatro Ariston.

Intanto Can si gode il suo momento d'oro dal punto di vista sentimentale: il flirt con Diletta Leotta proseguirebbe nel migliore dei modi, come testimoniano anche le dediche fatte dall'attore sui social alla bella conduttrice sportiva.