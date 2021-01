Nelle prossime puntate di DayDreamer prenderanno il via i preparativi per il matrimonio di Can e Sanem. Alla Fikri Harika si festeggerà il fidanzamento ufficiale, ma le famiglie dei due ragazzi non saranno sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto Huma e Mevkibe, che in ogni modo proveranno a evitare l'argomento "preparativi delle nozze".

Alla Fikri Harika organizzano una festa a sorpresa per Can e Sanem

Alla Fikri Harika il gossip del giorno sarà la proposta di matrimonio che Can ha fatto Sanem, argomento non particolarmente gradito da Huma, che giudicherà l'evento "inopportuno" da fare durante una festa di compleanno.

Nonostante l'umore non proprio allegro della signora Divit, tutti i dipendenti dell'agenzia decideranno di organizzare una sorpresa per la futura coppia di sposi.

Deren, con una scusa, porterà Sanem in agenzia e lì tutti avranno modo di festeggiare il fidanzamento ufficiale, sotto lo sguardo non proprio felice di Huma. La coppia si accorgerà dell'atteggiamento distaccato della madre di Can così, proprio durante la festa, decideranno di parlarle. Proveranno a coinvolgerla nei preparativi del loro matrimonio, dicendole che sono disposti ad affidarsi alle sue mani in merito all'organizzazione. La donna però, con la scusa di aver un appuntamento dal parrucchiere, svierà le loro richieste e andrà via. Can sarà stufo di questo continuo rifiuto da parte della madre e sembrerà pronto a metterla da parte, ma Sanem proverà a fargli cambiare idea.

Emre chiede a Leyla di tornare insieme

Nel mentre Leyla, dopo aver confessato ai genitori che il matrimonio con Osman è saltato, si sentirà più libera di approcciarsi nuovamente a Emre. Quest'ultimo non disdegnerà le attenzioni della ragazza, mettendole in risalto l'amore che provano reciprocamente. Lui sa perfettamente che lei ha rotto con Osman solamente perché in realtà non lo ha mai dimenticato.

Leyla cercherà di negare tutto, ma la determinazione di Emre sarà ben oltre superiore ai vani tentativi della ragazza di negare l'amore per il suo ex capo (anche Leyla, ormai, lavora per Yigit).

Lui le proporrà di riprovare a tornare insieme, di darsi un'altra possibilità. La ragazza non gli darà una vera risposta, ma gli confesserà che finalmente è riuscita a dire ai suoi genitori che lei e Osman non stanno più insieme.

Una notizia che ha reso tristi Mevkibe e Nihat, ma da questo momento in poi i due dovranno affrontare i preparativi del matrimonio di Sanem. Quando quest'ultima e Can si presenteranno nel suo negozio per parlarle dei preparativi, la donna si mostrerà un po' restia nel farlo e con una scusa eviterà di affrontare l'argomento. Mevkibe e Nihat saranno veramente felici che Sanem sposi Can?