Nelle prossime puntate di DayDreamer l'amore che Yigit prova per Sanem potrebbe venire a galla. La giovane Aydin, infatti, troverà una misteriosa lettera d'amore scritta dall'editore senza destinataria. Ovviamente quelle parole sono per la giovane Aydin, ma per non farglielo capire il ragazzo s'inventerà una scusa.

Sanem trova la lettera d'amore di Yigit

Tutto inizierà quando Sanem si recherà nell'ufficio di Yigit per cercherà un contratto che deve inviare tramite corriere. Durante la ricerca del documento, dentro un cassetto, troverà un foglio tutto stropicciato dove ci sarà scritta una lettera d'amore, ma senza il nome della destinataria.

Sanem inizierà a sospettare qualcosa: Can potrebbe avere ragione, Yigit potrebbe veramente provare qualcosa per lei.

I suoi pensieri, però, verranno interrotti dall'arrivo di Yigit nel suo ufficio. Quando vedrà la giovane Aydin leggere la sua lettera rimarrà sbigottito e troverà una scusa per far sì che Sanem non sospetti dell'amore che lui prova per lei. Per questo le dirà che in realtà la lettera è indirizzata a Deren.

Sanem vuole far mettere insieme Yigit e Deren

Sanem tirerà un sospiro di sollievo e si mostrerà veramente entusiasta della notizia, per questo si offrirà di aiutarlo e di fare da "cupido" tra lui e Deren. Lui ovviamente rifiuterà, dicendo che è adulto e a questa tipologia di cose ci pensa lui. Proprio mentre saranno intenti a chiacchierare arriverà un geloso Can che interromperà la conversazione.

Il fotografo vedrà una Sanem contenta e non si spiegherà tale atteggiamento, per questo le chiederà che cosa sta succedendo.

La giovane Aydin gli svelerà "l'incredibile notizia": Yigit è innamorato di Deren. Gli racconterà di aver trovato la lettera d'amore che le ha scritto, quindi l'editore si è trovato costretto a svelarle tutto. Sanem però, nonostante Yigit le abbia espressamente chiesto di non interferire, farà di testa sua e proporrà un incontro tra l'agenzia pubblicitaria e la casa editrice per fare in modo che Yigit e Deren possano incontrarsi.

Can non sarà pienamente d'accordo, ma alla fine non potrà fare altro che farsi convincere dalla sua fidanzata. Sarà lei a organizzare tutto, a lui spetterà il compito di portare Deren.

Mithat invita Huma a pranzo fuori

Intanto nella famiglia Aydin e Divit potrebbe nascere un altro amore. Infatti Mithat continuerà a corteggiare la signora Huma. Dispiaciuto per aver declinato il loro appuntamento, la inviterà a mangiare fuori.

Mamma Divit accetterà e i due pranzeranno insieme.

La donna gli confesserà che all'inizio si è avvicinata a lui solo con pregiudizio, invece ora lo trova molto divertente. Rimarrà anche colpita dalla scelta del ristorante fatta dall'uomo. Durante il pranzo, però, succederà un imprevisto: nel ristorante giungeranno anche Leyla ed Emre, che al momento stanno riniziando a vedersi senza dire nulla a nessuno.

Huma, però, sarà di spalle e non vedrà il figlio giungere nel ristorante, sarà Emre ad accorgersene. Leyla si agiterà, così i due decideranno di lasciare immediatamente il ristorante.