Sorprendente discussione tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello all'interno del Grande Fratello Vip 5. Un momento di allegria durante l'aperitivo dei concorrenti è stato rovinato da una lite tra l'attrice e la modella brasiliana. Il suono della sirena dell'Hug Freeze ha innescato la corsa all'abbraccio. Rosalinda si è diretta verso Dayane ma osservando che l'inquilina Maria Teresa Ruta sarebbe stata nuovamente la perdente del gioco, quando la sirena è squillata per la seconda volta la siciliana si è slegata da Mello per andare da Ruta. Dayane non ha ha reagito positivamente a questo gesto e ha accusato l'attrice di averla anche spintonata.

"Ma che senso ha?", ha chiesto la top model.

Dayane Mello a Rosalinda Cannavò: 'Bisogna imparare a vincere e perdere'

Dopo l'esclamazione della brasiliana l'atmosfera si è raffreddata all'interno della casa di Cinecittà. Rosalinda Cannavò ha lasciato il tavolo. Mello, invece, ha affermato che quando si gioca bisogna imparare sia a vincere che a perdere e ha detto che avrebbe bevuto il Peperoncello. Dayane non ha avuto la voglia di chiarire la situazione con la sua amica speciale, definendosi stanca di questo tipo di situazioni drammatiche. La replica dell'attrice siciliana non si è fatta attendere dicendo di essere nervosa e di non voler far drammi. Cannavò si è successivamente coricata sul suo letto nel tentativo di calmarsi ed ha reso partecipe le coinquiline Maria Teresa Ruta, Stefania Orlanda e Giulia Salemi del suo momento.

Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi: 'Ho fatto un gesto carino ma non voglio parlarne'

Maria Teresa Ruta ha detto che, secondo lei, Dayane Mello si sta comportando in maniera strana da qualche giorno. A quel punto Rosalinda Cannavò ha chiesto di essere lasciata da sola in quanto stava per avere un momento di sfogo simile a quello avuto da Ruta. Successivamente, Giulia Salemi ha interrotto la gieffina domandandole dettagli sulla sua salute e si è offerta di aiutarla.

Cannavò ha risposto all'italo-persiana di aver compiuto un gesto carino ma non ha avuto voglia di parlarne. "Non voglio fare drammi", ha dichiarato l'attrice siciliana. Rosalinda ha, poi, continuato affermando di non aver intenzione di influnezare gli inquilini con il suo umore non adatto ad una festa in corso. Giulia Salemi ha dapprima effettuato un discorso in riferimento alla soglia di sopportazione bassa dopo tanti mesi di convivenza dentro la casa del Grande Fratello Vip ed ha invitato ad essere più tolleranti reciprocamente.

Successivamente ha lasciato da sola Rosalinda come l'attrice aveva chiesto. Cannavò ha concluso dichiarando che il problema è suo.