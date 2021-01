Elisabetta Gregoraci, pur essendo uscita dalla casa del GF Vip da circa un mese, continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di questa edizione, in grado di tenere banco con le sue dichiarazioni sui social. In queste ore, infatti, tanti hanno chiesto un parare ad Elisabetta in merito alle frasi offensive che sono state pronunciate da Dayane Mello nei confronti di Tommaso Zorzi, tanto da definirlo "malato di mente". Parole che non sono piaciute al pubblico del reality show e neppure ad Elisabetta che non ha perso occasione per sbottare contro la modella brasiliana, con la quale non aveva affatto un buon rapporto nella casa di Cinecittà.

Elisabetta Gregoraci sbotta contro Dayane Mello al GF Vip

La showgirl calabrese ha scritto che pur non avendo ancora visto la scena in cui Dayane sbotta contro Tommaso, ha ammesso che non è per niente sorpresa.

"Abbiamo visto tutti com'è fatta" ha scritto Gregoraci sui social contro la modella brasiliana. E poi ancora qualcun altro, sempre sui social, ha rivelato ad Elisabetta che Dayane in casa le ha lanciato una frecciatina, dicendo "chissà se si è fidanzata con quello degli aerei", in merito al fatto che pur essendo uscita dal GF Vip continuano ad arrivare messaggi aerei per lei.

'Pensassero alla loro vita' scrive Elisabetta sui social

"Ma anche basta, pensassero alla loro vita. La mia è abbastanza noiosa che parlino delle loro avventure" ha sbottato ancora Gregoraci.

Insomma Dayane Mello si ritrova sempre più al centro delle polemiche, ormai a poche settimane dalla fine di questa quinta edizione del GF Vip.

Alfonso Signorini, infatti, ha svelato ai concorrenti che l'ultima puntata non ci sarà più l'8 febbraio ma ha assicurato loro che usciranno dal gioco entro il mese di febbraio.

Polemiche su Dayane Mello per le frasi su Zorzi: i fan chiedono la squalifica

Tuttavia, dopo le pesanti frasi che Mello ha pronunciato nei confronti di Tommaso, in rete si è scatenato un vero e proprio putiferio al punto che in molti hanno puntato il dito contro la modella brasiliana e hanno chiesto alla produzione del reality show di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti.

Questa volta, contro Dayane, si è schierato anche Gabriele Parpiglia che sui social ha scritto un messaggio in cui ribadisce che le frasi pronunciate da Dayane hanno la stessa gravità di quelle dette qualche settimana fa da Filippo Nardi nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Cosa succederà a questo punto? Per Dayane Mello potrebbe scattare la squalifica nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in programma questo lunedì 25 gennaio? Lo scopriremo nel corso della diretta tv su Canale 5 in onda dalle 21:30 circa.