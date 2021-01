Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il Grande Fratello Vip 5 e le anticipazioni ufficiali sulla programmazione del reality show rivelano che da questo venerdì 29 gennaio, ritornerà la doppia puntata settimanale. Oltre all'appuntamento del lunedì, il reality show andrà in onda anche di venerdì, sempre nello slot della prima serata con Alfonso Signorini. E i colpi di scena per questo ritorno del doppio appuntamento settimanale non mancheranno: occhi puntati soprattutto sul confronto tra Andrea Zenga e suo padre, che arriverà in casa per incontrarlo e vederlo.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 29 gennaio: Andrea Zenga rivedrà suo padre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata serale del GF Vip in programma questo venerdì 29 gennaio rivelano che per Andrea Zenga arriverà il momento della resa dei conti finale. Nei giorni scorsi, infatti, il concorrente ha parlato dei suoi rapporti problematici con il padre Walter, noto campione di calcio, con il quale non avrebbe rapporti da svariati anni.

Parole pesanti quelle di Andrea che in alcuni momenti lo hanno fatto anche commuovere. Dopo un prolungato silenzio, Walter Zenga ha scelto di intervenire per raccontare la sua versione dei fatti e, soprattutto, per riallacciare il rapporto con suo figlio Andrea.

Il papà di Zenga, quindi, varcherà la soglia della porta rossa del GF Vip per avere un confronto con il giovane ragazzo che si preannuncia particolarmente emozionante ed atteso dal pubblico che segue il reality show Mediaset.

Cosa succederà tra i due? Andrea riuscirà a perdonare suo padre nonostante l'assenza prolungata in questi anni oppure il confronto in casa non porterà a nulla di positivo?

Nuovo concorrente al GF Vip nella puntata del 29 gennaio

In attesa di scoprire come si evolverà questa delicata situazione tra padre e figlio, le anticipazioni della puntata in onda il 29 gennaio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso di una nuova concorrente.

A poche settimane dalla fine di questa seguitissima quinta edizione del GF Vip, la produzione ha scelto di far arrivare in casa un nuovo personaggio che sicuramente potrebbe portare scompiglio con il suo modo di fare irriverente e pungente.

L'arrivo di Alda D'Eusanio nella casa del GF Vip

Trattasi della conduttrice Alda D'Eusanio, nota al pubblico per le sue numerose trasmissioni condotte nel corso degli anni sui canali Rai ma anche per essere stata un'opinionista dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi targata Mediaset.

Come reagiranno i "Vipponi" nel momento in cui assisteranno all'ingresso della D'Eusanio in casa? Non si escludono nuove scintille.