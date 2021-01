Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda da domenica 17 gennaio a sabato 23 gennaio su Canale 5 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero incredibili. In particolare, le trame della prossima settimana si concentreranno su Thomas Forrester e Hope Logan, in quanto lo stilista chiederà alla donna di fare sesso in cambio dell'adozione di Douglas. Quindi, il figlio di Ridge continuerà a trattare il bambino come merce di scambio.

Thomas proporrà a Hope di passare una notte insieme

Nelle puntate della prossima settimana Shauna si stabilirà a casa di Eric e Quinn per un po’ di tempo.

Nel mentre Ridge farà finta di non sapere nulla, ma andrà a vivere anche lui sotto lo stesso tetto della donna con la quale ha avuto un flirt che ha portato la fine del suo matrimonio con Brooke.

Intanto, Liam e Steffy decideranno di passare insieme la festa di Halloween, in modo da far festeggiare insieme anche i loro figli. Allo stesso tempo però Hope continuerà a portare avanti il suo piano per riuscire ad adottare Douglas.

Poco dopo però, Thomas proporrà alla Logan di passare una notte insieme e lui in cambio firmerà i documenti per la custodia del piccolo Douglas. La figlia di Brooke sarà in crisi, in quanto non saprà se concedersi allo stilista o meno.

Shauna sarà sempre più attratta da Ridge Forrester

Nel frattempo, Shauna sarà sempre più attratta da Ridge e così lo provocherà per capire se anche da parte dell'uomo ci sia un reale interesse.

Intanto, Liam confesserà a Steffy che se dovesse rifarsi una vita, lui sarebbe molto geloso. Invece, Hope chiederà consiglio a sua madre riguardo la proposta di Thomas di passare una notte insieme in cambio dei documenti per l'adozione di Douglas. Inoltre, Hope dirà anche alla madre di voler assecondare la richiesta dell'uomo pur di potersi occupare del bambino.

Liam non vorrebbe adottare Douglas

Successivamente, Bill proporrà a suo figlio Liam di tornare a lavorare nell'azienda di famiglia. Nel mentre, Steffy incontrerà suo fratello e tenterà di farlo ragionare in tutti i modi possibili, cioè gli chiederà di non concedere la custodia di suo figlio Douglas a Hope Logan. Anche Liam non sarà molto felice all'idea di ottenere l'affidamento del figlio di Thomas.

Infatti, lo Spencer vuole molto bene al bambino però questa adozione porterebbe la Logan a frequentare Thomas per tutta la vita. Invece, Liam vorrebbe che lo stilista sparisse per sempre dalle loro vite, soprattutto dopo tutto il dolore che ha causato.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva su Canale 5 delle nuove puntate di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer.