A circa un mese e mezzo dalla fine del GF Vip 5, sono due ex concorrenti a catturare l'attenzione del Gossip con un'inaspettata frequentazione. Un paparazzo a Mattino 5 ha raccontato che presto usciranno le foto di una coppia improbabile che si sarebbe formata dietro le quinte del reality Mediaset. La teoria più accreditata, è che sarebbe scoccata la scintilla tra Guenda Goria e Filippo Nardi, il concorrente che è stato espulso dal programma per aver insultato la madre della ragazza, Maria Teresa Ruta.

Gossip fuori dalla casa del GF Vip: amore tra due ex concorrenti

Nel corso della puntata di Mattino 5 del 12 gennaio, è stato lanciato un inaspettato scoop sul GF Vip 5: il paparazzo Andrea Franco Alajmo ha fatto sapere che a breve saranno pubblicate le foto di una coppia nata nel backstage del reality Mediaset.

Stando all'informazione che ha dato il fotografo nel programma di Federica Panicucci, due ex concorrenti del format di Canale 5 si sarebbero innamorati perdutamente, ma la loro unione è destinata a far discutere.

"C'è un gossip nuovo. Una coppia tra due ex inquilini della casa. Vi dico solo che è la coppia più assurda che si possa pensare, la più improbabile dopo tutto quello che è successo", ha raccontato l'uomo senza svelare i nomi dei protagonisti di questa chiacchiera che da ore impazza sul web.

Il paparazzo in questione ha anche assicurato che esistono le prove fotografiche di questo nuovo amore, per questo non ha potuto rendere pubbliche le identità dei due ex vipponi tra i quali sarebbe scoccata la scintilla.

Le teorie sugli ex inquilini del GF Vip

"Pensate alla coppia più assurda", ha concluso Alajmo nel lanciare a Mattino 5 uno scoop in arrivo sul GF Vip. Il paparazzo, dunque, ha dato un solo indizio sull'amore che sarebbe sbocciato tra ex concorrenti del reality: i due protagonisti di questo gossip avrebbero avuto da ridire in passato, per questo ad oggi si parla di una storia improbabile.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

L'ipotesi che stanno sposando la maggior parte dei fan, è che potrebbe essere nato qualcosa tra Guenda Goria e Filippo Nardi: la ragazza si è esposta contro il conte in seguito alle cose poco carine che ha detto su sua madre Maria Teresa nella casa, le stesse che gli sono costate la squalifica ad una settimana dall'inizio dell'avventura.

Molti spettatori, dunque, sospettano che la figlia della Ruta possa aver perdonato l'inglese e che tra i due possa essere addirittura nato un sentimento che al momento gli addetti ai lavori descrivono come "assurdo".

Amore nel backstage del GF Vip: in arrivo le foto

Se sono davvero Guenda e Filippo gli ex concorrenti del GF Vip ad essersi innamorati, è presto per dirlo: la certezza di questa indiscrezione arriverà soltanto quando qualche rivista di gossip pubblicherà le foto della "assurda coppia" che si sarebbero formata dietro le quinte del reality di Canale 5.

In verità, Goria non sarebbe libera sentimentalmente: come ha raccontato lei stessa nei programmi di Barbara D'Urso, la relazione con Telemaco è ricominciata poco prima di Natale, ovvero quando i due hanno avuto la possibilità di riabbracciarsi.

Nardi, invece, è single e non ha mai nascosto il desiderio che ha di trovare l'amore: l'esperienza di appena una settimana tra le mura di Cinecittà, non è servita al conte in questo senso, anche perché non ha avuto il tempo materiale per corteggiare qualche vippona del cast.

A breve, dunque, due ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip saranno sulla bocca di tutti per l'ufficializzazione di un flirt che gli addetti ai lavori considerano "surreale" a fronte di qualcosa che è successo in passato davanti alle telecamere.