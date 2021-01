Il commissario Ricciardi andrà in onda stasera 25 gennaio in prima serata su Rai 1. La fiction, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni (l'autore di "Mina Settembre") e diretta da Alessandro D'Alatri, è incentrata su Luigi Alfredo Ricciardi e sulle sue indagini ambientate a Napoli negli anni '30. Il trentenne dagli occhi verdi e dal ciuffo ribelle possiede un dono fuori dal comune: sente l'ultima frase detta o pensata dalla vittima prima di essere uccisa. Il protagonista è interpretato da Lino Guanciale ("La porta rossa", "Non dirlo al mio capo"), reduce dal successo de "L'allieva 3", andata in onda lo scorso autunno.

Questa sera a partire dalle 21:25 verrà trasmessa la prima puntata, dal titolo "Il senso del dolore" e, contemporaneamente, sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay. In seguito, dopo la messa in onda, la puntata d'esordio della serie verrà rilasciata sulla stessa piattaforma .

La puntata de Il commissario Ricciardi in streaming on demand su RaiPlay dopo la messa in onda

Questa sera 25 gennaio debutterà su Rai 1 Il commissario Ricciardi, la fiction interpretata da Lino Guanciale, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti. La prima puntata "Il senso del dolore", oltre a essere trasmessa in tv, sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay. Per vedere la puntata direttamente sulla piattaforma, occorrerà registrarsi al sito e accedere alla sezione "dirette".

Dopo la messa in onda in tv, come avviene per tutti i programmi Rai, la prima indagine del commissario Ricciardi sarà pubblicata nella pagina web dedicata alla serie. In questo modo sarà possibile sul proprio pc rivedere o recuperare la puntata in qualsiasi momento. Anche in questo caso sarà necessaria l'iscrizione al sito ufficiale di RaiPlay. In alternativa al pc, gli utenti potranno visionare il contenuto in streaming on demand anche su dispositivi mobili (tablet o smartphone), grazie all'app scaricabile negli storie digitali.

Il 25 gennaio in onda la prima indagine de Il commissario Ricciardi: trama

Nella prima puntata de Il commissario Ricciardi, in onda su Rai 1 il 25 gennaio, il pubblico farà la conoscenza di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario protagonista della serie ambientata a Napoli negli anni '30. La città sarà sconvolta dal brutale omicidio del cantante lirico Arnaldo Vezzi.

Il corpo senza vita del tenore, conosciuto anche per il suo rapporto con il Duce, sarà ritrovato dentro il suo camerino al Teatro San Carlo. L'uomo è stato ucciso prima di esibirsi nell'opera 'Pagliacci'. Il commissario Ricciardi si occuperà delle indagini e, intanto, avrà modo di conoscere Livia Lucani, la moglie della vittima.