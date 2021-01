Arrivano le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio nota in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 gennaio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al triangolo formato da Andrè, Linda e dirk, sulla gelosia di Steffen per il comportamento di Tim con Franzi, sulla decisione di Lucy di accettare la proposta di matrimonio di Bela e sull'incontro fra Paul e Michelle.

Andrè lascia Linda

Le anticipazioni di Tempesta D'amore segnalano che dopo essersi reso conto che Franzi è gelosa di Amelie, Tim si convincerà di poter tornare un giorno insieme alla sua ex.

Nel frattempo, Andrè chiederà a Dirk di smettere di mentire sulle proprie condizioni di salute, mostrando a tutti di non essere più paralizzato. L'uomo si rifiuterà di assecondare le richieste dello chef, negando di essere guarito. A quel punto, Andrè perderà la pazienza e rovescerà la sedia a rotelle di Dirk, facendolo cadere in mezzo alla strada mentre sta transitando una autovettura che lo mancherà per un soffio. In quel momento sopraggiungerà Linda che accuserà Andrè di essere malato di gelosia, invitandolo a farsi curare da uno psicologo prima che lei sia costretta a lasciarlo. Le parole della donna spingeranno lo chef a riflettere sulle sue azioni e a decidere di seguire una terapia per curarsi. Gli sforzi di Andrè però non saranno ripagati, costringendolo alla fine a porre fine alla sua relazione con Linda.

Urs ricatta nuovamente Vanessa

Dopo aver iniziato a lavorare come addetto alla manutenzione del Furstenhof, Christoph sarà costretto a riparare i bagni per volere di Ariane che farà di tutto per umiliarlo. Non riuscendoci, la donna farà credere a Leonard che sia stato proprio il Saalfeld a rubare la foto di Schulz dalla cassaforte. Il giovane ci crederà anche se sua moglie Pauline inizierà ad avere molti dubbi sull'autenticità del racconto di Ariane.

Urs minaccerà Vanessa: se la giovane non sarà disposta a fornirgli entro due giorni la combinazione della cassaforte del Furstenhof, lui farà pubblicare una registrazione incriminante sul suo conto. Scossa dal ricatto del suo ex allenatore, Vanessa deciderà di procurarsi la combinazione e rubare la collana di diamanti. Dopo averla consegnata a Urs, la giovane scoprirà che l'uomo non ha nessuna intenzione di mantenere la sua parte dell'accordo e cancellare la registrazione.

Steffen e Tim si scontrano nuovamente

Dopo aver pensato di lasciarlo definitivamente per Paul, Lucy deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Bela, facendo arrabbiare Franzi. Nel tentativo di dimenticare la sua ex, Tim si avvicinerà ad Amelie per cercare di baciarla ma alla fine non riuscirà a lasciarsi andare. Nel frattempo, Vanessa perderà il controllo di fronte a Robert per poi decidere di non partecipare alla corsa per imprenditori, lasciando il suo posto ad Ariane. Dopo aver scoperto che Tim ha cercato di riavvicinarsi a Franzi, Steffen deciderà di affrontarlo faccia a faccia, finendo per discutere animatamente con lui. Dopo aver avuto un crollo nervoso, Vanessa confesserà a Robert di aver rubato la collana perché Urs la ricatta.

Il Saalfeld si metterà sulle tracce del delinquente, scoprendo in questo modo che Urs si è già dato alla fuga.

Paul conosce una nuova ragazza

Nel corso della gara per imprenditori, Amelia scompare nel nulla, costringendo Paul a cercarla per i boschi. Dopo un'estenuante ricerca, il giovane giungerà al lago proprio nel momento in cui una bellissima ragazza bionda sta per buttarsi in acqua, dando l'impressione di volersi togliere la vita. L'equivoco spingerà Paul a correre in soccorso della sconosciuta per evitare che possa compiere un gesto estremo. L'intervento del giovane però, farà soltanto arrabbiare la bella sconosciuta che se ne andrà molto contrariata dopo aver confessato a Paul di non aver mai avuto intenzione di uccidersi. Il temperamento della giovane colpirà profondamente il Lindbergh che ne rimarrà molto affascinato.

Più tardi, Paul avrà modo di rivedere la giovane in paese, venendo a sapere direttamente da lei che si chiama Michelle e che è ritornata a casa dopo aver trascorso due anni a Monaco. Arriverà al Furstenhof l'ex marito di Ariane, Karl Kalenberg, intenzionato a trasformare l'hotel in una lussuosa clinica di bellezza.