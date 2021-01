I colpi di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai e nel corso della puntata in diretta del 4 gennaio si è tornato a parlare della questione legata al rumor del tradimento di Natalia ai danni di Andrea Zelletta. Un chiacchiericcio che la scorsa settimana aveva sconvolto l'ex tronista di Uomini e donne, il quale più volte aveva chiesto di poter rivedere la sua fidanzata per avere delle risposte certe e definitive sui suoi mille dubbi. Eppure ieri sera, Alfonso Signorini ha ammesso che pur essendo stata invitata dalla produzione, Natalia si è tirata indietro e ha scelto di non partecipare al nuovo confronto con Andrea.

Natalia non si presenta al GF Vip per rivedere Andrea Zelletta e manda una diffida

Nel dettaglio, il padrone di casa del GF Vip è tornato a parlare nuovamente con Andrea Zelletta di quello che era successo sette giorni fa con la sua fidanzata, compreso il rumor del tradimento che era stato portato alla luce da Dayane Mello e Giacomo Urtis.

Una voce che, tuttavia, era stata prontamente smentita dalla stessa Natalia la quale poi ha scelto di mandare una diffida tramite i suoi legali alla produzione del reality show di Canale 5. In questo modo, quindi, la ragazza ha chiesto che non si parlasse più di questo spinoso argomento e per tale motivo non si è presentata al confronto in diretta televisiva con il suo fidanzato.

La verità di Alfonso Signorini su Natalia dopo le voci del tradimento

La dolce Natalia non si è presentata nuovamente all'interno della casa più spiata d'Italia per rivedere il suo fidanzato e rispondere così alle sue tante domande che da una settimana lo attanagliano e non lo fanno stare sereno.

A questo punto, quindi, dato che c'è di mezzo una diffida non si esclude che i due possano risolvere tale questione solo nel momento in cui Andrea lascerà la casa più spiata d'Italia e sarà lontano dai riflettori mediatici del reality show.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

A tal proposito, ieri sera Alfonso Signorini ha anche proposto ad Andrea di abbandonare il gioco e di ritornare dalla sua amata Natalia per chiarire e risolvere questa questione.

La decisione finale di Andrea: non lascia il GF Vip per Natalia

"La vita vera è fuori" ha ribadito il padrone di casa del GF Vip parlando con Zelletta ma la reazione di quest'ultimo non si è fatta attendere.

Andrea, senza pensarci su due volte, ha ammesso di non avere alcuna intenzione di lasciare la casa e quindi di abbandonare il gioco e successivamente, al termine della diretta, ha spiegato tale motivazione ai suoi compagni di gioco. L'ex tronista ha ammesso di essere tranquillo e sereno in merito al comportamento di Natalia e per lui, lasciare il GF Vip, significava darla per vinta a qualcosa che non c'è.