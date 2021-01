Sono momenti non proprio sereni quelli che sta vivendo in queste ore nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò. La ventottenne siciliana dopo la telefonata con i suoi genitori e sua sorella si è lasciata andare ad un momento di grande sconforto. L'attrice ha iniziato a nutrire dei forti dubbi sulla sua storia d'amore con Giuliano. La ragazza si è sfogata a lungo con i suoi compagni di viaggio ed è scoppiata in un pianto a dirotto. Tutto è iniziato dopo quello che sua sorella le avrebbe rivelato su Giuliano, nel corso della telefonata concessa dagli autori del Grande Fratello Vip, visto il prolungamento del noto reality.

Parole che hanno spiazzato Rosalinda.

Rosalinda ripensa alla sua storia d'amore con Giuliano

Rosalinda ha rivelato agli altri inquilini della casa più spiata d'Italia di avere delle grosse perplessità su Giuliano. La ragazza ha detto di essere ormai stanca. Il fidanzato ha chiesto ai genitori della Cannavò di interrompere per un po' i rapporti. Rosalinda ha detto che non è la prima volta che prende questa decisione. "Ogni volta che litiga con me se la prende con loro", ha aggiunto l'attrice di Non è stato mio figlio. La Cannavò ha dichiarato di non avere bisogno di nessuno per costruirsi una nuova vita. Ora non ha più paura perché sa quanto vale ha continuato. Rosalinda ha detto in lacrime che non sente un noi, non sente il pensare insieme.

Le lacrime di Rosalinda Cannavò sulla sua relazione con Giuliano

Rosalinda Cannavò è scoppiata in lacrime e ha dichiarato più volte di non avere bisogno di niente e di nessuno. La ragazza ha detto che all'età di 18 anni ha deciso di mantenersi da sola. Per questo ha aggiunto di non avere bisogno di un uomo che la mantenga o che le dia una casa, perché sa che riuscirà a costruirsela con le sue forze.

L'attrice che ha interpretato il ruolo di "Venere" nella fiction L'Onore e il Rispetto ha affermato che il punto fondamentale è il gesto, ‘'il costruiamo qualcosa insieme'’, un ‘'noi’ che non c’è". Rosalinda dunque entrata sicura al cento per cento della sua relazione con Giuliano, negli ultimi tempi ha iniziato a nutrire delle perplessità che l'hanno portata a non sapere più se continuare la storia d'amore, oppure metterci un punto definitivo.

Già nelle scorse settimane la ventottenne aveva affermato di essere stanca di fare la fidanzatina da anni. La ragazza aveva detto che voleva concretizzare il suo rapporto con Giuliano, magari con un matrimonio. Cosa ne penserà Giuliano di queste parole inaspettate dette dalla sua ragazza? Non resta che aspettare le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire se rilascerà qualche dichiarazione.