La nuova registrazione di Uomini e donne si è tenuta mercoledì 20 gennaio, a distanza di sole 24 ore da quella precedente, dove come noto, Gemma aveva sostenuto che Maurizio Guerci avesse un'altra donna. Nella nuova puntata, la dama torinese ha continuato a sostenere questa tesi, salvo non portare le prove. Maria De Filippi invece, ha svelato che Veronica Ursida ha chiesto più volte di poter fare ritorno in trasmissione. Violento scontro tra Giancarlo e Aurora, con il cavaliere che ha portato dei filmini piccanti sulla dama.

U&D, spoiler: Giancarlo accusa Aurora e Veronica Ursida di averlo insultato

Dame e cavalieri di sono ritrovati nello studio di Uomini e donne nella giornata del 20 gennaio, dove si è parlato del filone Over del programma. Al centro dello studio Gemma Galgani la quale, dopo un'ora di discussione, non è riuscita a portare le prove a sostegno della tesi che Maurizio avrebbe un'amante. La discussione poi, si è spostata su Aurora Tropea. Dando uno sguardo alle anticipazioni riportate da alcuni blog, Aurora ha accettato un cavaliere giunto in studio per lei, mentre ha deciso di chiudere con il signore giunto la scorsa settimana. Tra Aurora e Giancarlo è andata in scena una nuova discussione. Il cavaliere l'ha accusata di averlo pesantemente insultato sui social, aggiungendo che anche la sua amica Veronica Ursida ha fatto lo stesso con la figlia di lui.

Come prevedibile, Aurora ha respinto le accuse.

Maria De Filippi svela che Veronica chiede insistentemente di tornare a U&D

Stando a quanto riportato da alcuni blog, a questo punto Maria De Filippi è intervenuta svelando un retroscena riguardante proprio l'ex dama del Trono Over Veronica Ursida. Stando alla padrona di casa, Ursida da qualche tempo, starebbe chiedendo alla redazione di poter tornare in trasmissione.

La redazione di Uomini e donne al momento, non ha accolto la sua richiesta. Per quale motivo? In attesa di capire meglio questa vicenda, in studio Giancarlo ha lanciato nuove accuse ad Aurora.

U&D, Giancarlo porta dei filmini piccanti di Aurora, lei esce in lacrime

Giancarlo ha iniziato a dire di essere in possesso di alcuni filmini piccanti di Aurora, allorché la dama si è infuriata.

Il cavaliere ha mostrato il cellulare a Gianni Sperti e si è venuti a sapere che non si tratta di scene hot come fatto intuire da Giancarlo, ma di immagini che ritraggono Aurora in canottiera intima. Nulla di così trascendentale dunque, ma Giancarlo ha rincarato la dose parlando di altri filmati che però sembra siano stati cancellati. Aurora è sembrata molto provata da tutto questo tanto da uscire dallo studio di Uomini e donne in lacrime. Successivamente, Giancarlo ha chiesto di raggiungerla dietro le quinte, forse perché resosi conto di aver esagerato.