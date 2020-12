Sonia Lorenzini, una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha voluto chiarire alcune questioni che l'hanno vista protagonista durante il suo percorso nel reality. L'ex tronista di Uomini e Donne, rispondendo ad alcuni commenti sotto un suo post su Instagram, ha dato la sua opinione riguardo al mancato saluto da parte di Maria De Filippi, durante la puntata del 28 dicembre del GF Vip. L'influencer mantovana ha inoltre parlato delle offese che ha rivolto a Rosalinda Cannavò, dicendo che Adua non si è comportata bene con lei.

Maria De Filippi non saluta Sonia Lorenzini al GF Vip

Maria De Filippi è stata ospite per la prima volta del reality nella puntata del 28 dicembre.

La conduttrice, in collegamento dallo studio di Amici, ha parlato prima con Tommaso Zorzi, poi con Andrea Zelletta e ha salutato alcuni gieffini che venivano inquadrati. Dopo aver scambiato due battute con Carlotta Dell'Isola e salutato Andrea Zenga, Maria non ha rivolto nessuna parola a Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne. La vicenda non è passata inosservata al pubblico da casa che ha iniziato a chiedersi come mai non ci fosse stata nessuna parola fra le due donne. Una volta eliminata dal GF Vip 5, Sonia ha parlato della vicenda, attraverso un commento sui social e ha spiegato la sua versione dei fatti.

Sonia Lorenzini e il mancato saluto di Maria De Filippi al GF Vip

Per l'influencer non ci sarebbe nessun retroscena in merito alla dimenticanza di Maria De Filippi, ma sarebbe il pubblico da casa a sospettare ci sia qualcosa dietro al mancato saluto della conduttrice: ''Quando la gente vuole vedere il marcio...''.

Sonia ha espresso parole di stima nei confronti di Maria, dicendo che è una donna molto intelligente e che non si presta a fare giochetti e ha affermato: ''Non sono stata inquadrata''. Tornando sul clamore suscitato sul web dalla vicenda, Lorenzini ha dichiarato: ''Ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?!?''.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il rapporto difficile fra Sonia e Rosalinda Cannavò

Sonia, una volta uscita dal GF Vip, ha ricevuto critiche da parte degli utenti di Instagram, in merito alla convivenza difficile che ha avuto con Rosalinda e i follower le hanno fatto notare alcune frasi poco piacevoli che avrebbe pronunciato a Cannavò. In merito ad un appellativo volgare che l'ex tronista avrebbe rivolto all'attrice, Lorenzini ha negato di avere pronunciato quella parola, mentre ha confermato di aver usato un altro insulto contro Adua, che sottoscriverebbe nuovamente perché, a detta di Sonia, Del Vesco non si sarebbe comportata bene con lei, durante la permanenza nell'appartamento di Cinecittà.